Nelle carte dell'indagine non c'è traccia di attività preparatorie alla commissione di attentati". E' quanto afferma il difensore di Halili Elmahdi, il giovane arrestato mercoledì a Torino dalla polizia per Terrorismo. "Non risulta nemmeno - afferma l'avvocato Enrico Bucci - che Halili abbia esortato qualcuno a compiere azioni violente. Ci sono solo dei discorsi e dei commenti che, fra l'altro, a volte capita di sentire in giro".(Di venerdì 30 marzo 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Terrorismo lʼavvocato