Terrorismo | i fiancheggiatori di Amri non rispondono al giudice

Terrorismo : arrestati in Italia fiancheggiatori dell'attentatore di Berlino : Terrorismo: la Procura di Roma ha disposto gli arresti, eseguiti dalla polizia, di alcune persone ritenute contigue alla rete di Anis Amri, il tunisino attentatore al mercatino di Natale di Berlino, ucciso a Sesto San Giovanni il 23 dicembre del 2016. In seguito alle indagini degli inquirenti capitolini, sono finiti in manette quattro cittadini tunisini domiciliati tra Napoli e Caserta, oltre ad un palestinese, il 38enne Abdel Salem Napulsi, ...