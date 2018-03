Terrorismo | blitz a Cuneo Arrestato sospetto jihadista marocchino

Terrorismo - nuovo blitz in Piemonte : fermato cittadino marocchino a Cuneo : È la quarta operazione AntiTerrorismo in pochi giorni quella portata a termine questa mattina in Piemonte. Un cittadino marocchino residente in Italia è stato fermato all’alba dai Carabinieri del Ros e da quelli del Comando provinciale di Cuneo per Terrorismo. Cuore dell’indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Roma, le “attività criminali” dell’uomo “fortemente indiziato” di istigazione a delinquere ...

