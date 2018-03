Terrorismo | arrestato un marocchino a CuneoSui socia è deprimente morire di

Terrorismo - blitz a Cuneo : arrestato 19enne : «È deprimente morire di vecchiaia…»scriveva su Facebook, inneggiando al percorso di un jihadista. «Ai miscredenti saranno destinati giorni neri che faranno imbiancare i capelli ai bambini…” impegnati a “…toglierci la luce senza sapere che siamo l’oscurità»....

Terrorismo - arrestato 19enne a Fossano Faceva propaganda e evocava il martirio : Ilyass Hadouz attraverso i suoi account social esaltava le gesta, il valore ed il coraggio dei combattenti in nome di Allah

Terrorismo - blitz a Cuneo. Arrestato sospetto jihadista marocchino : E' "fortemente indiziato" di istigazione a delinquere per finalità di Terrorismo e di far parte di una associazione terroristica. Terza operazione in tre giorni

Terrorismo - arrestato un marocchino a Cuneo : Ros in azione all'alba: il fermato è "fortemente indiziato" di istigazione a delinquere per finalità di Terrorismo. Dalle intercettazioni sugli arrestati di ieri emerge che i fiancheggiatori del killer di Berlino avevano già deciso quale stazione della metropolitana di Roma colpire.

Terrorismo - jihadista arrestato a Torino non risponde al gip/ L’avvocato : "Halili non preparava attentati" : Terrorismo, arrestato militante Isis a Torino: Elmahdi Halili, 23enne italo-marocchino che progettava attacchi col camion e reclutava lupi solitari. Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:16:00 GMT)

Pompei - algerino contromano in auto si schianta contro Santuario/ Arrestato - scatta allarme Terrorismo : algerino contromano a Pompei, auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato Arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Terrorismo - ARRESTATO MILITANTE ISIS A TORINO/ Ultime notizie video : studiava attacco con camion come a Nizza : TERRORISMO, ARRESTATO MILITANTE ISIS a TORINO: Elmahdi Halili, 23enne italo-marocchino che progettava attacchi col camion, Ultime notizie.