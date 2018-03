TERREMOTO OGGI A SIENA INGV | sisma M 2 6 | gente in strada e contatti con Protezione

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 3.4 avvertito tra Umbria e Marche (oggi - 27 marzo) : TERREMOTO OGGI , 27 marzo 2018: una forte scossa di magnitudo 3.4 sulla scala Richter si è verificata nella notte in provincia di Macerata . (dati INGV , aggiornamento in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:30:00 GMT)

TERREMOTO oggi/ INGV - ultime scosse : Calabria - sisma 3.3 a Cosenza (22 marzo 2018 - ore 19.31) : Terremoto oggi : 22 marzo 2018 , dati INGV su ultime scosse . Boati in Lombardia, ma la causa non è un sisma . Tre lievi scosse invece in Ciociaria sono state avvertite dalla popolazione(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:21:00 GMT)

TERREMOTO Oggi/ INGV ultime scosse : boati in Lombardia - ma la causa non è un sisma (22 marzo 2018) : Terremoto Oggi: 22 marzo 2018, dati INGV su ultime scosse. boati in Lombardia, ma la causa non è un sisma. Tre lievi scosse invece in Ciociaria sono state avvertite dalla popolazione(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:18:00 GMT)