Terremoto | il Comune di Amatrice al Campidoglio | suggello di fratellanza tra i nostri

meteoweb.eu

: La Giunta approva il bilancio di previsione mentre dalla Corte dei Conti è arrivata la richiesta di pagare 85 milio… - quotidiano_roma : La Giunta approva il bilancio di previsione mentre dalla Corte dei Conti è arrivata la richiesta di pagare 85 milio… - agoravoxitalia : 114 milioni di euro: ovvero quanto chiesto al Comune di Napoli secondo la sentenza delle sezioni Riunite della Cort… - SienaFree : Comune di San Quirico: ''Scossa di terremoto nella notte, nessun danno a cose e persone. Prestare massima attenzion… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) “L’Amministrazione comunale diringrazia Roma Capitale per l’iniziativa #RomaAdotta, che sarà di supporto per la delocalizzazione temporanea nell’area Pip delle imprese artigianali distrutte dal sisma. Un contributo di solidarietà finalizzato all’acquisto di beni, attrezzature ed impianti ritenuti indispensabili e necessari all’avvio delle attività, che dimostra ancora una volta l’immensa solidarietà dei romani verso la tragedia che ci ha colpiti e suggella latra ipopoli”. Lo dichiara in una nota ildi. L'articolo, ildialditra ipopoli sembra essere il primo su Meteo Web.