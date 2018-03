Terremoti - sisma di magnitudo 6.9 in Papua Nuova Guinea : Un sisma di magnitudo 6.9 ha colpito la Papua Nuova Guinea a un mese dal terremoto che ha provocato oltre 100 vittime. Secondo l'Usgs il sisma si è verificato a 10 chilometri di profondità e a 162 chilometri a sud-ovest della città Rabaul, un'area remota nella provincia della Nuova Britannia Est. Non ci sono notizie di danni né di vittime. Non è stato lanciato alcun allarme tsunami.

INGV - i Terremoti del ‘900 : il sisma del 15 gennaio 1968 nella Valle del Belice : Nel gennaio di quest’anno – riporta il blog blogINGVterremoti – si è ricordato il cinquantesimo anniversario del catastrofico terremoto che ha devastato il Belice nel 1968 (magnitudo Mw 6.5 – Intensità epicentrale X scala MCS ). Per approfondire gli aspetti di questa sequenza sismica verranno riportati sul blog due articoli tratti dal volume “Il peso economico e sociale dei disastri sismici in Italia negli ultimi 150 anni”, di ...

Terremoti - scossa di 3.4 davanti alle Eolie. Sisma anche in Francia - avvertito in Liguria : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 2:13 davanti l'isola siciliana di Lipari. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , Ingv, , il Sisma ...

Terremoti - altro sisma di 5.8 in Messico : 02.58 Una seconda forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha fatto seguito alle 18:36 di ieri ora locale (1:36 in Italia) a quella di magnitudo 7.2 avvenuta circa un'ora prima nel sudovest del Messico. Secondo i rilevamenti dell'Agenzia sismologica statunitense Usgs, la replica ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro a circa 10 km da Santiago Jamiltepec nello stato di Oaxaca. Al momento non vengono segnalate vittime o danni di ...

Terremoti - sisma di 7.2 in Messico : 01.56 Una terremoto di magnitudo 7.2 ha scosso il sud-ovest del Messico, con epicentro a circa 500 km dalla capitale, dove il sisma è stato chiaramente avvertito. I media locali riportano che a Città del Messico gli edifici hanno oscillato e sono scattati gli allarmi sismici; la scossa sarebbe durata oltre un minuto. Il sisma, inizialmente indicato con magnitudo 7.5, è stato registrato alle 17:39 di ieri ora locale (00:39 in Italia)ed è stato ...

Terremoti - sisma di magnitudo 5.6 al largo delle coste del Cile : Un sisma di magnitudo 5.6 è stato registrato davanti alle coste del Cile, a circa 40 km di distanza dalla città di Lebu. Lo riferisce l'istituto geofisico americano Usgs. Il terremoto si è verificato ...

Terremoti - sisma di magnitudo 6.1 al largo di Taiwan : Un terremoto magnitudo 6.1 è stato registrato al largo di Taiwan ad appena 8 chilometri di profondità. L'epicentro è stato individuato a una quindicina di chilometri a nord del porto di Hualien, ...