Termini | ritardi e caos

Ritardi Roma Termini - Renato Mazzoncini - ad Fs : "Chiediamo scusa". Maurizio Gentile - ad Rfi : "Colpa delle previsioni meteo" : "Sono stati commessi degli errori, che non ripeteremo. E dobbiamo delle scuse ai passeggeri. Quando uno sta sette ore in treno c'è poco dire, bisogna solo scusarsi, e attrezzarsi per fare sì che non accada più". A pronunciare queste parole in un'intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica è Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. A vederla in modo diverso è però ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 febbraio : Ritardi fino a 7 ore per gli scambi congelati alla stazione Termini e per un convoglio bloccato a Orte - vicino Viterbo : Neve: Roma chiude e resiste Paralisi treni, Italia spaccata Rotaie congelate, blocco a Termini: Intercity soppressi, Ritardi fino a 7 ore Nella Capitale scuole chiuse anche oggi: se nevica ancora 9 giorni di stop di Andrea Managò Impresentabili e improvvisati di Marco Travaglio Una decina di furbastri dello stipendio intero, quattro massoni, un imprenditore che sa di essere indagato per reati finanziari e non lo dice, un altro che ...

MALTEMPO ITALIA - NEVE A ROMA E GELO SIBERIANO/ Allerta meteo Buran : disagi Fiumicino - ritardi treni a Termini : MALTEMPO, GELO record e NEVE a ROMA: l'Allerta meteo portata da Buran prosegue in tutta ITALIA, da Milano e Torino fino al Sud, con le prime nevicate in Puglia.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:35:00 GMT)

Neve a Roma - trasporti in tilt - l'esercito per ripulire le strade. A Termini ritardi sino a 180' : Roma si è risvegliata imbiancata di Neve e le strade sono vuote. Con le scuole chiuse e le corse degli autobus limitate o soppresse, la capitale si appresta ad affrontare una giornata di...

Roma - Frecciabianca esce dai binari alla stazione Termini : ritardi e disagi : disagi alla circolazione ferroviaria con modifiche e rallentamenti fino a 30 minuti sulle due linee interessate, Roma - Civitavecchia e Roma - Cassino. I treni infatti non possono arrivare e partire dai binari 19, 20, 21

Frecciabianca deragliato a Roma Termini/ Treno esce dai binari : nessun ferito - ma ritardi e caos alla stazione : Frecciabianca deragliato a Roma Termini, Treno esce dai binari: nessun ferito, ma ritardi e caos alla stazione. Le ultime notizie sull'incidente avvenuto oggi, mercoledì 31 gennaio 2018(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 16:41:00 GMT)

Treno esce da binari a Roma Termini : nessun ferito ma disagi e ritardi - : L'incidente è avvenuto durante la manovra di trasferimento verso il deposito di un Frecciabianca senza passeggeri. Le cause sono in corso di accertamento, mentre nella stazione il traffico ferroviario ...

Roma - treno Frecciabianca esce dai binari : ritardi a Termini : Per l'uscita dal binario di un asse di un treno in manovra, a bordo del quale non vi erano viaggiatori, nella stazione di Roma Termini il traffico ferroviario sta registrando dalle 10.30 di oggi...

Roma - treno Frecciabianca esce dai binari : ritardi a Termini : Per l'uscita dal binario di un asse di un treno in manovra, a bordo del quale non vi erano viaggiatori, nella stazione di Roma Termini il traffico ferroviario sta registrando dalle 10.30 di oggi...

Roma - treno Frecciabianca esce dai binari : ritardi a Termini : Caos e ritardi alla stazione di Roma Termini. Durante la manovra di trasferimento verso il deposito di un treno Frecciabianca senza passeggeri a bordo, un carrello di un vagone è uscito dal binario. ...

Roma - Frecciabianca esce dai binari : ritardi a Termini : Durante la manovra di trasferimento verso il deposito di un treno Frecciabianca senza passeggeri a bordo, un carrello di un vagone è uscito dal binario. Come riportato dal sito di Rfi, il traffico ferroviario registra "modifiche e rallentamenti"

Roma - Frecciabianca esce dai binari : ritardi a Termini : Roma, Frecciabianca esce dai binari: ritardi a Termini Durante la manovra di trasferimento verso il deposito di un treno Frecciabianca senza passeggeri a bordo, un carrello di un vagone è uscito dal binario. Come riportato dal sito di Rfi, il traffico ferroviario registra “modifiche e rallentamenti” Continua a leggere L'articolo Roma, Frecciabianca esce dai binari: ritardi a Termini sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - treno Frecciabianca esce dai binari : era vuoto. Caos e ritardi a Termini : Il convoglio stava effettuando una manovra per rientrare in deposito: non ci sono feriti. Fino a 30 minuti d’attesa sulle linee Roma - Civitavecchia e Roma - Cassino. Bloccati i binari 19, 20 e 21