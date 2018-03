Tennis | WTA Miami 2018 | Jelena Ostapenko in finale Finita la favola di Danielle Collins

Tennis - WTA Miami 2018 : Sloane Stephens è la prima finalista. Victoria Azarenka crolla sulla distanza : Sloane Stephens è la prima finalista del torneo WTA Premier di Miami. L’americana ha battuto Victoria Azarenka in tre set, volando per la prima volta in finale del torneo della Florida, stato che ha dato i natali alla 25enne, da lunedì nella top-10 della classifica mondiale. Ma anche la bielorussa farà un balzo in avanti importante la prossima settimana: attualmente, infatti, è alla posizione 186 ma la settimana di Miami ci ha restituito ...

Tennis - WTA Miami 2018 : bentornata Victoria Azarenka! In semifinale affronterà la ritrovata Sloane Stephens : Il vento che ha soffiato ieri a Miami ha portato due bei ritorni, quelli di Victoria Azarenka e Sloane Stephens, che per motivi diversi mancavano al top da tanto tempo. Saranno loro, infatti, ad affrontarsi per un posto nella finale del secondo WTA Premier nordamericano. Le vicende di Azarenka sono ben note. Vika è tornata lo scorso anno dopo la maternità ma il suo ritorno all’agonismo è durato poco perché la separazione con l’ex ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di lunedì 26 marzo. Venus Williams e Victoria Azarenka volano ai quarti di finale - eliminata Petra Kvitova : Si è definito il quadro dei quarti di finale del WTA di Miami (Stati Uniti) in corso di svolgimento in queste due settimane negli Stati Uniti. Continua la cavalcata vincente di Venus Williams che contro la n.14 del mondo Johanna Konta, campionessa in carica del torneo, è riuscita a prevalere al termine di un incontro molto lottato ed in rimonta. La n.8 del ranking, infatti, dopo aver perso il primo parziale 7-5, durato 1 ora e 2 minuti, ha ...

Tennis - WTA Miami 2018 : il tabellone si allinea agli ottavi. Soffrono ma passano Venus Williams e Petra Kvitova : Si allinea agli ottavi di finale il tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: nella notte italiana si sono infatti disputati i sedicesimi della parte bassa del tabellone. Al contrario di quanto accaduto nei giorni precedenti, con una costante caduta di stelle, questa notte non ci sono nomi grossi che salutano il torneo della Florida. L’australiana Ashleigh Barty regola agevolmente in due set la croata Petra Martic, così come fa ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Radwanska elimina Halep. Pliskova e Muguruza agli ottavi : Dopo l’eliminazione della testa di serie numero due, arriva anche quella della numero al WTA Premier Mandatory di Miami. Simona Halep saluta la Florida dopo essere stata sconfitta da una ritrovata Agnieszka Radwanska. La polocca si è imposta in tre set in rimonta con il punteggio di 3-6 6-2 6-3. Halep perde così l’occasione di poter aumentare il vantaggio in classifica su Caroline Wozniacki, mentre Radwanska torna finalmente ...

Tennis - Wta Miami : Puig fa fuori Wozniacki - Venus avanti in due set : Contro la portoricana Puig la danese aveva vinto a zero il primo set, chiuso in meno di 30 minuti, ma la numero 82 al mondo - oro olimpico a Rio 2016 - ha rimontato, fino a chiudere al secondo match ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di venerdì 23 marzo. Fuori Caroline Wozniacki! Elina Svitolina ferma Naomi Osaka - saluta anche Daria Kasatkina : Nel venerdì di Miami è stato completato il secondo turno del tabellone femminile. Già diverse le giocatrici costrette a salutare anzi tempo, con nomi importanti depennati dalla lista delle partecipanti. Su tutti quello di Caroline Wozniacki, che manda in archivio una trasferta nordamericana piuttosto deludente (ottavi a Indian Wells). La danese è stata estromessa dalla portoricana Monica Puig, riuscita a risollevare con un doppio 6-4 una partita ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di giovedì 21 Marzo. Buona la prima per Halep - Pliskova e Kerber. Azarenka avanti - fuori Garcia : Scendono in campo le teste di serie al WTA Premier Mandatory di Miami. Soffre ma si qualifica per gli ottavi di finale la numero uno del mondo Simona Halep. La rumena ha perso il primo set e poi ha vinto al terzo contro la francese Oceane Dodin dopo oltre due ore di gioco. Buona la prima sia per Karolina Pliskova sia per Angelique Kerber. La ceca è riuscita finalmente a sconfiggere la russa Ekaterina Makarova, dopo averci sempre perso nei tre ...

Tennis - WTA Miami 2018 : Camila Giorgi eliminata al primo turno. L’azzurra ko contro Donna Vekic in due set : Niente da fare per Camila Giorgi all’esordio del WTA di Miami 2018 (Stati Uniti). L’azzurra è stata sconfitta al primo turno dalla croata Donna Vekic, n.55 del mondo, con il punteggio di 6-0 7-5 in 1 ora e 8 minuti di partita. Dopo un primo parziale da dimenticare, Camila ha provato ad alzare il proprio livello di gioco non trovando però la resa ottimale al servizio e facilitando l’opera alla rivale. Nel primo set si assiste ad ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di mercoledì 21 Marzo. Naomi Osaka elimina Serena Williams. Ok Azarenka - Giorgi sconfitta : Continua il momento magico di Naomi Osaka. Dopo il primo titolo in carriera conquistato ad Indian Wells, la giovane giapponese si rende subito grande protagonista nel primo turno del torneo WTA Premier Mandatory di Miami. La numero 22 del mondo ha sconfitto in due set Serena Williams con il punteggio di 6-3 6-2, eliminando colei che era stata regina per ben otto volte in Florida. Va detto che è ancora una Williams lontana da quella che ha ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati della prima giornata. Eliminata nelle qualificazioni Roberta Vinci : Nella notte italiana è scattato il tabellone di singolare femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: dodici gli incontri in programma, senza teste di serie impegnate. Non è scesa in campo neppure Camila Giorgi, che esordirà nella tarda serata italiana, mentre è stata Eliminata, nell’ultimo turno delle qualificazioni, anche Roberta Vinci. Di seguito i risultati della prima giornata di gare 16:20 Finale Tsurenko L. ...

Tennis - WTA Miami 2018 : il tabellone femminile. Super sfida Osaka-Serena Williams al 1° turno - presente Camila Giorgi : Ha preso forma nella tarda serata di ieri il tabellone principale femminile del prestigioso WTA di Miami (Stati Uniti). Dopo le emozioni californiane di Indian Wells, il circuito si sposta in Florida dove, anche in questo caso, le emozioni sono assicurate. Da domani (20 marzo) fino al 1° aprile giocatrici e giocatori si confronteranno su cemento stelle e strisce a caccia del trionfo. Focalizzandoci nel draw delle donne, la partenza per ...

