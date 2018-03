Tennis | Miami Open | Isner batte Del Potro e vola in finale

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : John Isner vince la sfida tra i ‘Giganti’! Piegato in due set Juan Martin Del Potro e finale conquistata : “Well done Long John!”. E’ un John Isner di lusso quello che si è esibito nella prima semifinale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Lo statunitense, n.17 ATP, si è imposto contro il n.6 del ranking, l’argentino Juan Martin Del Potro, con il punteggio di 6-1 7-6 in 1 ora e 25 minuti di partita. Un match dominato dal Tennista americano che, continuo al servizio e convincente in risposta, ha dominato la scena, ...

Diretta / Miami Open 2018 Del Potro Isner streaming video e tv : attesa per Busta vs Zvreva (Tennis) : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, Juan Martin Del Potro e John Isner si affrontano in una bellissima semifinale del torneo di tennis Master 1000 (venerdì 30 marzo)(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Diretta / Miami Open 2018 Del Potro Isner streaming video e tv : lo statunitense va in finale (Tennis) : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, Juan Martin Del Potro e John Isner si affrontano in una bellissima semifinale del torneo di tennis Master 1000 (venerdì 30 marzo)(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 20:50:00 GMT)

Diretta / Miami Open 2018 Del Potro Isner streaming video e tv : 2^set! (Tennis) : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, Juan Martin Del Potro e John Isner si affrontano in una bellissima semifinale del torneo di tennis Master 1000 (venerdì 30 marzo)(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 20:15:00 GMT)

Diretta / Miami Open 2018 Del Potro Isner streaming video e tv : si gioca! (Tennis) : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, Juan Martin Del Potro e John Isner si affrontano in una bellissima semifinale del torneo di tennis Master 1000 (venerdì 30 marzo)(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Tennis - Miami : avanzano Carreno Busta e Zverev - tra le donne finale Stephens-Ostapenko : Miami - Pablo Carreno Busta e Alexander Zverev completano il quadro dei semifinalisti dell'Atp Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo, numero 16 del seeding, annulla un match point al sudafricano Kevin ...

Tennis - Miami Open : la Ostapenko in finale contro la Stephens : ROMA - Sarà Jelena Ostapenko a contendere all'americana Sloane Stephens il titolo del ' Miami Open ', Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in cemento ...

Miami Open 2018/ Diretta Del Potro Isner streaming video e tv - orario delle semifinali (Tennis) : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, Juan Martin Del Potro e John Isner si affrontano in una bellissima semifinale del torneo di tennis Master 1000 (venerdì 30 marzo)(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Tennis - WTA Miami 2018 : Jelena Ostapenko in finale. Finita la favola di Danielle Collins : Anzi la prima a perdere il servizio è proprio la numero 93 del mondo, con Ostapenko che vince il quarto game a zero e si porta sul 3-1. La reazione della statunitense, però, non si fa attendere ed ...

Tennis - WTA Miami 2018 : Jelena Ostapenko in finale. Finita la favola di Danielle Collins : Jelena Ostapenko è la seconda finalista del WTA Premier Mandatory di Miami. La lettone, numero cinque del mondo, ha messo fine in semifinale alla favola dell’americana Danielle Collins, numero 93 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, sconfiggendola in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco. Per Ostapenko si tratta della sesta finale della carriera e la lettone se la vedrà con Sloane ...

Tennis : Miami - Stephens prima finalista : ANSA, - ROMA, 29 MAR - La statunitense Sloane Stephens è la prima finalista del "Miami Open", torneo Wta Premier Mandatory in corso sul cemento di Key Biscayne, in Florida. La n.13 del tabellone ha ...

Tennis : Miami - Stephens prima finalista : ANSA, - ROMA, 29 MAR - La statunitense Sloane Stephens è la prima finalista del "Miami Open", torneo Wta Premier Mandatory in corso sul cemento di Key Biscayne, in Florida. La n.13 del tabellone ha ...

Tennis - WTA Miami 2018 : Sloane Stephens è la prima finalista. Victoria Azarenka crolla sulla distanza : Sloane Stephens è la prima finalista del torneo WTA Premier di Miami. L’americana ha battuto Victoria Azarenka in tre set, volando per la prima volta in finale del torneo della Florida, stato che ha dato i natali alla 25enne, da lunedì nella top-10 della classifica mondiale. Ma anche la bielorussa farà un balzo in avanti importante la prossima settimana: attualmente, infatti, è alla posizione 186 ma la settimana di Miami ci ha restituito ...

DIRETTA / Miami Open 2018 Zverev Coric info streaming video e tv : iniziano i match! (Tennis) : DIRETTA Miami Open 2018: info streaming video e tv, si concludono i quarti di finale nel torneo di tennis in Florida. Alexander Zverev sfida Borna Coric in una sfida tra giovani(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:39:00 GMT)