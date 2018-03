Temporali in Toscana | allerta Protezione Civile

Allerta Meteo Toscana : piogge e Temporali in arrivo - criticità “gialla” su tutta la regione : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo su tutta la regione per temporali e rischio idrogeologico e idraulico: l’avviso è valido dalle ore 20 di stasera fino alla mezzanotte di domani, sabato 31 marzo. L’Allerta è stata emessa a fronte di un minimo depressionario in approfondimento sul Golfo del Leone, tra Spagna e Francia, che porta correnti umide e miti e ...

PREVISIONI METEO PASQUA E PASQUETTA 2018/ Arriva Hannibal sull'Italia : Temporali in Toscana - caldo al Sud : METEO PASQUA e PASQUETTA 2018, maltempo al Nord e sole al Sud: punte di 30° e umidità, le PREVISIONI in Italia per le due giornate di festa, Italia divisa.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:43:00 GMT)

Toscana Temporali in arrivo : #Meteorologia #Toscana Notevole fase di maltempo attesa fra la notte e il pomeriggio di domani quando, a seguito dell'ingresso di una vasta saccatura alla quota isobarica di 500 hPa, si creeranno condizioni favorevoli allo sviluppo di Temporali anche di forte intensità. I punti da analizzare saranno 2: il primo riguarda il libeccio intenso alle quote medie favorevole allo sviluppo di Temporali ad asse obliquo in particolare a ridosso dei ...

Allerta Meteo Toscana : ancora pioggia e Temporali - criticità “gialla” in tutta la regione : La Sala operativa della Protezione civile Toscana ha emesso un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio idrogeologico valida dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, per piogge e temporali attesi su tutta la regione. La Toscana è interessata da un flusso umido, relativamente mite, di origine atlantica con probabili piogge fino a mercoledì. Oggi le precipitazioni sono deboli e sparse sulle zone più orientali ...

Allerta Meteo Toscana : criticità per rovesci - Temporali e neve sull’Appennino : In vigore dalle alle 20 di stasera, sabato 17 febbraio, fino alle ore 20 di domani, domenica 18 febbraio, l’Allerta Meteo criticità “gialla” in Toscana. Oggi sono previste piogge anche a carattere di locale rovescio ad iniziare dalle zone occidentali ed in estensione al resto della regione (escluse le zone più orientali). Dalla sera saranno possibili locali temporali sull’Arcipelago, sul litorale meridionale e sulle zone ...

Piogge e Temporali - codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico : Toscana - E' previsto un marcato peggioramento delle condizioni meteo su tutta la Toscana. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo su tutta la regione ...

Allerta meteo Toscana : codice giallo per piogge e Temporali : Nuovo peggioramento del tempo in Toscana. La sala operativa della protezione civile ha emesso un codice giallo su tutta la regione per rischio idrogeologico valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani, venerdi’ 2 febbraio. In particolare, nella giornata di domani sono previste precipitazioni diffuse con possibilita’ di temporali sulle province meridionali tra il tardo pomeriggio e la sera. Lo fa sapere una nota della ...