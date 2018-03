Tempo in peggioramento a partire dal nord | miglioramento atteso per Pasqua

MalTempo Lazio - peggioramento in arrivo : erosione della costa - preoccupazione per i Balneari di Fregene : preoccupazione per i gestori degli stabilimenti Balneari di Fregene, che da mesi assistono al fenomeno di erosione della spiaggia. Dopo i danni dei giorni scorsi, nelle ultime ore il mare ha eroso sabbia e scavato sotto le fondamenta delle strutture. Inoltre nelle prossime ore è atteso un nuovo peggioramento meteo, cosa che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. A difesa della costa, i Balneari attendono da tempo l’avvio dei ...

Allerta Meteo Lombardia : in arrivo peggioramento con Temporali - vento forte e neve : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha diramato un’Allerta Meteo che prevede criticità (codice giallo) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia di Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia di Varese), IM-05 (Lario e Prealpi ...

Tempo stabile ma nel weekend nuovo peggioramento : La situazione meteo per il weekend, vedrà il ritorno delle piogge a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione, la n. 6 del mese di marzo, accompagnata da forti venti meridionali. I fenomeni più intensi saranno più abbondanti al Nord e sulle regioni centrali tirreniche entro domenica. In mappa la pressione al suolo prevista […]

Allerta Meteo - nuovo peggioramento sull’Italia nel giorno delle elezioni politiche : sarà un Lunedì di malTempo in tutto il Paese : 1/17 ...

MalTempo : migliora in Friuli - ma atteso un forte peggioramento : migliora la situazione Maltempo in Friuli Venezia Giulia, ma per le prossime ore è attesa una nuova nuvolosità. Nella zona carsica, dove stanotte è caduto qualche centimetro di neve, sono possibili nuove deboli nevicate sopra i 400 metri. Leggermente diminuita anche l’intensità della Bora, con raffiche che a Trieste raggiungono i 100 chilometri orari. E, dopo i disagi alla circolazione di stamattina, dovuti alle deboli nevicate della ...

Meteo : forte peggioramento oggi - malTempo su molte regioni - AGGIORNAMENTI : forte guasto del tempo sull'Italia. Vasta perturbazione atlantica in arrivo con piogge e temporali. Meteo Italia/ Una nuova perturbazione, decisamente più forte delle precedenti, sta raggiungendo...

Tempo in peggioramento da giovedì - al Nord pioggia - neve e aria più fredda : Roma - PERTURBAZIONE DAL Nord EUROPA TRA GIOVEDI' E SABATO - Una vasta saccatura artica si allungherà dal Nord Europa verso il Mediterraneo nei prossimi giorni, scalzando l'anticiclone che si ritirerà verso Ovest. La traiettoria di questo affondo è tuttavia ancora soggetto a un certo margine di incertezza: le zone che saranno più coinvolte saranno Nordest e tirreniche, ai margini invece il Nordovest. Precipitazioni ...

Meteo : Tempo in peggioramento - ecco la perturbazione atlantica. Arriva la pioggia - PREVISIONI : tempo in graduale peggioramento al nord-ovest. Si avvicina una nuova perturbazione atlantica. Freddo ancora lontano! Meteo/ Condizioni Meteorologiche in graduale peggioramento sull'Italia,...

Protezione Civile : peggioramento domani con piogge e Temporali al Nord : Nella giornata di domani assisteremo ad un peggioramento del tempo sui settori di Nord-Ovest, per via dell'arrivo di una perturbazione di origine Nord-atlantica. Ecco il bollettino meteo della...