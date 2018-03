Telegram down | disservizi dell' applicazione per i messaggi

Telegram down : l’app finisce ancora offline - dall’Europa al Medio Oriente : Social network e app di messaggistica hanno cambiato il modo in cui milioni di persone comunicano, ma non mancano le ripercussioni legate alla gestione dei dati e, di conseguenza, alla privacy degli utenti, come dimostra il caso che sta catalizzando l’attenzione nelle ultime settimane riguardo a Facebook e la società di analisi Cambridge Analytica. Da tempo, tuttavia, esistono degli strumenti di comunicazione che hanno fatto la propria ...

Telegram DOWN/ Offline in Italia da ore : l’hashtag #Telegramdown in tendenza : TELEGRAM DOWN, Offline in Italia e in molte altre parti del mondo la nota app messaggistica. Si registrano disagi in varie nazioni, in particolare, in Ucraina, Russia e Bielorussia(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:32:00 GMT)

Telegram è down : “I nostri utenti in Europa, Medio Oriente e i Paesi CSI (Comunità degli Stati Indipendenti, ndr) hanno problemi di connessione al momento: stiamo lavorando e speriamo di riportarvi presto online”: la rotellina dell’aggiornamento gira a vuoto. Telegram è fuori uso da qualche ora, sia nella sua versione mobile che in quella desktop. Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at ...

Telegram down - Non Funziona - Non Invia Messaggi – 29 Marzo 2018 : #TelegramDown: Telegram attualmente Down, non va, è offline in Italia. Impossibile Inviare e ricevere Messaggi Telegram 29 Marzo 2018: cosa è successo? Telegram Down Non Funziona Telegram non Funziona, Down in tutto il mondo per problemi tecnici. Telegram, applicazione offline in diverse aree del mondo Una delle app di Messaggistica più popolari e usate al mondo […]

Telegram non funziona - è down : disservizi in Italia : Se utilizzate regolarmente Telegram vi sarete senz'altro accorte che da qualche minuto il servizio non funziona correttamente, almeno in Italia. L'articolo Telegram non funziona, è down: disservizi in Italia proviene da TuttoAndroid.

Telegram : segnalati problemi di down con difficoltà nell’inviare messaggi : Breve flash news per segnalarvi che Telegram, uno dei servizi di messaggistica più utilizzati al mondo, risulta avere dei problemi con disconnessioni e difficoltà nell’inviare e ricevere messaggi in tutta Europa. I primi disservizi sono iniziati dalle 10:30 circa e sono stati confermati anche dalla stessa società tramite un tweet: Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We ...

Telegram down in Italia/ Il servizio di messaggistica si blocca - di nuovo attivo in poco tempo : Questa mattina il servizio di messaggistica Telegram ha avuto qualche problema di funzionamento. In Italia e in altri paesi non si riusciva a inviare e ricevere messaggi. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:56:00 GMT)

Telegram non funziona - è down : disservizi in Italia : I servizi di Telegram non funzionano L'articolo Telegram non funziona, è down: disservizi in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Telegram down - Non Funziona - Non Invia Messaggi – 5 Marzo 2018 : #TelegramDown: Telegram attualmente Down, non va, è offline in Italia. Impossibile Inviare e ricevere Messaggi Telegram 5 Marzo 2018: cosa è successo? Telegram Down Non Funziona Telegram non Funziona, Down in tutto il mondo per problemi tecnici. Una delle app di Messaggistica più popolari e usate al mondo è offline ovunque, anche in Italia, oggi […]

Telegram in tilt. Il sistema di messaggistica è fuori uso #TelegramDown : Come avvenne tempo fa per WhatsApp, oggi un’altra app di messaggistica è totalmente fuori uso: Telegram infatti già da svariati minuti sta avendo problemi di connessione che mi spediscono agli utenti di poter dialogare tra loro sia in invio che in ricezione. Se si tenta l’accesso attraverso l’applicazione mobile sia per Android che per iOS, Telegram si blocca e non mostra i nuovi messaggi. I primi ad accorgersene sono stati ...

Inaspettati problemi Telegram oggi 20 febbraio : down totale - l’app non funziona : Improvvisi problemi Telegram riscontrati oggi 20 febbraio qui in Italia. Da alcuni minuti a questa parte, infatti, l'app non funziona per quello che sembra essere un down totale. A testimonianza del fatto che l'app di messaggistica istantanea sia cresciuta moltissimo in questi mesi, appena c'è stato il malfunzionamento di cui vi stiamo parlando abbiamo avuto modo di assistere un'impennata improvvisa delle segnalazioni da parte del pubblico ...