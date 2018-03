Roberto Fico presidente della Camera - il penTastellato supera il quorum e viene eletto. L’esultanza del M5s : Roberto Fico è il nuovo presidente della Camere dei deputati. Al momento del superamento del quorum richiesto (311 voti), è esplosa l’esultanza del M5s, con Di Maio, Fraccaro e gli altri deputati che hanno cominciato ad applaudire e abbracciarsi per l’elezione dell’esponente pentastellato L'articolo Roberto Fico presidente della Camera, il pentastellato supera il quorum e viene eletto. L’esultanza del M5s proviene da Il ...

"Non pagano". I penTastellati che denunciarono sono quasi tutti ex : C'è un curioso precedente nel legame tra la Link Campus university e l'M5s, molto più antico della presentazione sul palco, organizzato da Luigi Di Maio, di tre aspiranti ministre provenienti dall'...

Firenze - dal limone appena spremuto ai pinoli : a Taste il profumo è nel piatto : Mattia Pariani, titolare dell'azienda, sta esplorando nuove applicazioni per i suoi olii che ha individuato nel mondo della mixology.

Il sud penTastellato è l'epifenomeno dell'assistenzialismo nazionale : Penultima in Europa per la qualità delle sue infrastrutture e con un pil pro capite inferiore a Grecia e Ungheria, la Sicilia ha meno di un terzo dei residenti occupati, un tasso di disoccupazione ...

False fatturazioni - nel fascicolo anche l'azienda del penTastellato Michele Gubitosa : Hs Company, società del patron Michele Gubitosa, neo eletto deputato con il Movimento 5 Stelle ed ex socio dell'Avellino calcio compare nell'inchiesta su un giro di presunte fatturazioni False. L'...

Torna Pitti Taste - con un focus su alghe - semi e arbusti : La stazione Leopolda di Firenze Torna a trasformarsi per un fine settimana nel paradiso del made in Italy enogastronomico, con la tredicesima edizione di Pitti Taste. Da sabato 10 a lunedì 12 marzo il salone di Pitti Immagine raccoglierà 400 aziende tra le più prestigiose di tutto il territorio nostrano, offrendo ai visitatori un particolare approfondimento sul tema del Foraging, la raccolta e l’utilizzo in cucina delle piante selvatiche ...

Firenze - torna Taste - muschi - licheni e bacche : va in scena il 'foraging' : ... la scorsa edizione sono stati oltre 100, che coinvolge la città per tutta la settimana del salone con cene, degustazioni a tema, installazioni, spettacoli e performance, talk e nuovi modi conviviali ...

Zeman non farà il ministro penTastellato - ma per il momento nemmeno l'allenatore : esonerato dal Pescara : Zdenek Zeman innovativo nel calcio per definizione e coraggioso in politica, avendo la scorsa settimana dichiarato il suo voto per i Cinque stelle , nel giorno del voto, ironia della sorte, ha perso il posto da allenatore. Il Pescara ha annunciato l'esonero del tecnico boemo e del suo staff tecnico stamattina. La decisione è arrivata dopo la sconfitta di ieri per 2-0 contro il Cittadella. In classifica la squadra abruzzese, dopo 28 ...

Il particolare Where the Water Tastes Like Wine si mostra nel trailer di lancio : Where the Water Tastes Like Wine è l'interessante titolo di Dim Bulb Games, annunciato in uscita poco tempo fa, che vi permetterà di viaggiare attraverso gli Stati Uniti, incontrando di volta in volta alcuni NPC con cui condividere interessanti storie. In tutto gli NPC saranno 16 e ognuno di essi sarà impersonato da uno scrittore, come ad esempio Emily Short, Jolie Menzel (il direttore narrativo di South Park: Scontri Di-Retti) ed Austin ...

L'interessante Where the Water Tastes Like Wine ha una data di uscita : Raccontare storie nei videogiochi è sempre stato un elemento cruciale per coinvolgere i giocatori, ma Where the Water Tastes Like Wine lo sta portando ad un livello "più letterale" mentre i giocatori viaggeranno attraverso il cuore dell'America condividendo le loro storie con le varie persone che incontrano lungo la strada.In sostanza, il titolo di Dim Bulb Games, visto in azione in un trailer tempo fa, vi permetterà di viaggiare attraverso gli ...

Lombardi-Zingaretti - lite sui fondi Ue : la penTastellata attacca il governatore : Lo scontro inizia a Saxa Rubra, negli studi del Tg3, quando Roberta Lombardi, candidata del M5S, sul finale legge da un foglio che 'secondo il rapporto annuale della Commissione Ue sui fondi europei ...

M5S - sfottò di Berlusconi sui rimborsi penTastellati : “Onestà - onestà. Se vince Di Maio vi mando cartolina da lontano” : Cosa ne pensa del caso rimborsi del Movimento 5 stelle? “Onestà, onestà”. Sceglie una battuta Silvio Berlusconi, alzando le mani e allargando il sorriso, per rispondere ad una domanda sulla vicenda che ha investito il M5S. Poi dal palco Berlusconi di ‘Confcommercio’ afferma: “Ci sono voci in giro che ci deve essere un altro dietro a Di Maio, il magistrato più spinto della sinistra italiana, che potrebbe essere il ...

Moro - dal palco penTastellato a Sanremo. E Giggino lo cita : 'Non ci avete fatto niente' : Ma a Giggino sarebbe piaciuto assai, nel suo comizio di ieri, poter aggiungere a questo omaggio a Fabrizio Moro - un tempo la politica parlava di Tommaso Moro che però non andò all'Ariston - il fatto ...

Landflix Odissey - il gioco parodia di Netflix - è su KicksTaster : Le serie TV ci hanno pian piano conquistati tutti. Chi più, chi meno, ci siamo ritrovati catturati da una sequenza di puntate che, con diabolici cliffhanger, ci incollano al divano in sessioni inumane di Binge Watching. Ma quante volte abbiamo pensato di voler vivere un'avventura all'interno del mondo della nostra serie TV preferita?Alcuni ci hanno già provato, come Telltale con la serie dedicata a Game of Thrones, ma Landflix Odissey le vuole ...