Tasse | i punti in comune tra Lega e 5 Stelle

Pd : "Reddito di cittadinanza è incentivo a licenziare - patente a punti per le Tasse" : Un assegno di 240 euro per chi ha figli e un bonus per i contratti a termine non stabilizzati, i punti qualificanti oltre al "salario minimo universale", annunciati dal leader Dem

Il programma del Pd : “Reddito di cittadinanza incentivo a licenziare - patente a punti per le Tasse” : Il programma del Pd: “Reddito di cittadinanza incentivo a licenziare, patente a punti per le tasse” Un assegno di 240 euro per chi ha figli e un bonus per i contratti a termine non stabilizzati, i punti qualificanti oltre al “salario minimo universale”, annunciati dal leader Dem Continua a leggere L'articolo Il programma del Pd: “Reddito di cittadinanza incentivo a licenziare, patente a punti per le tasse” ...

Il programma del Pd : "Reddito di cittadinanza incentivo a licenziare - patente a punti per le Tasse" : Un assegno di 240 euro per chi ha figli e un bonus per i contratti a termine non stabilizzati, i punti qualificanti oltre al "salario minimo universale", annunciati dal leader Dem

Meno Tasse e pensioni minime : i 20 punti del M5S : 200mila posti di lavoro da economia del riciclo rifiuti. 17mila nuovi posti di lavoro per ogni miliardo di euro investito nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica. Uscita dal petrolio entro il ...