Tassa di soggiorno | un problema da trasformare in opportunita' di rilancio territoriale

Avola - Tari aumentata del 10% : il Consiglio dice sì alla Tassa di soggiorno : Non tutti i consiglieri sono riusciti a resistere alla lunga maratona consiliare iniziata alle 19,15 di mercoledì e conclusa alle 2,30 di oggi per dibattere e approvare tra discussioni, polemiche e ...

Non restituiscono la Tassa di soggiorno : albergatori di Roccaraso nei guai : Roccaraso. Un'evasione fiscale di 70.000 euro da parte di alcuni operatori alberghieri di Roccaraso e' stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Sulmona nell'ambito di un'indagine per accertare ...

Incassa Tassa di soggiorno per oltr 70mila euro ma non la versa al comune - denunciato albergatore : L'Aquila - Nell’ambito delle attività a tutela dei tributi locali, in sinergia con la Procura Regionale della Corte dei Conti dell’Aquila, la Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona ha svolto un’articolata indagine tesa all’individuazione delle strutture ricettive site nel comprensorio di Roccaraso operanti in violazione degli obblighi di versamento della tassa di soggiorno che, come noto, ogni operatore alberghiero è tenuto ...

Assisi - riunione dell'Osservatorio sulla Tassa di soggiorno : 44mila euro gli incassi di gennaio : ...rapporto di collaborazione e confronto costruttivo tra l'Amministrazione e gli operatori economici in ambito turistico principali attori del rilancio di questo fondamentale settore per l'economia ...

Roma - Tassa di soggiorno anche su affitti brevi : anche gli affitti brevi saranno tenuti al versamento del contributo di soggiorno , mentre per tutti gli operatori del settore turistico ci saranno maggiori responsabilità come intermediari nella ...

Liguria - a Pasqua sfida decisiva per il turismo : primo test per la Tassa di soggiorno : Volano le prenotazioni dall’estero. Via ai treni del mare. Il rebus della nuova imposta e del suo uso

Fermo. Variante al Prg a San Michele Terra - Tassa di soggiorno e Asite : le perplessità dei Cinque Stelle dopo il consiglio comunale di ieri : Un consiglio comunale infinito e fitto di punti importanti. Un consiglio comunale che ha visto la presenza tra il pubblico della neo eletta portavoce M5S alla Camera Mirella Emiliozzi, a testimonianza ...

Narni : la Federalberghi non molla : No alla Tassa di soggiorno'. : ... oggi, non è quello di creare nuovi posti letto, ma concordare interventi in grado di sviluppare le potenzialità turistiche del territorio, per dare respiro alle imprese e a tutta l'economia del ...

Milano : accordo tra Comune e Airbnb su Tassa di soggiorno : Milano, 13 mar. (AdnKronos) – E’ stato siglato un accordo tra il Comune di Milano e Airbnb per regolare la riscossione dell’imposta di soggiorno. Airbnb raccoglierà e riverserà al Comune la tassa: in base alle stime del Comune è previsto un ulteriore incasso dalla tassa di soggiorno di tre milioni di euro.Per Alessandro Tommasi, Public Policy Manager di Airbnb Italia, l’accordo “è il risultato di un percorso di ...

Tassa soggiorno in arrivo anche a Varallo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Economia e scuola > Tassa soggiorno in ...

Narni - Tassa di soggiorno - critiche dal M5S : 'Sbagliato non ascoltare le categorie' : Narni " "Sbagliato non ascoltare le categorie di settore, sbagliato mettere una tassa del genere in questo preciso momento in cui Narni si sta per affacciare al mondo del turismo, sbagliate anche le ...

Turismo - il 2018 parte bene : +3% di presenze ad Arezzo. Esordio Tassa di soggiorno : 24mila euro dagli alberghi : La tassa di soggiorno , destinata ad alimentare la fondazione cultura del Comune , è scattata ufficialmente dal 1° gennaio anche ad Arezzo : imposta da 1 a 3 euro a pernottamento, ma la maggior parte ...