TARIFFE | BOLLETTA ENERGIA IN CALO Dal 1° aprile -8% per la luce e -5 | 7% per il gas

ilsussidiario

: RT @ilSalvagenteit: L' @Arera stabilisce -5,7% per la bolletta del gas, - 8% per le tariffe elettriche. @consumatori 'Ottima notizia per le… - ademofonti : RT @ilSalvagenteit: L' @Arera stabilisce -5,7% per la bolletta del gas, - 8% per le tariffe elettriche. @consumatori 'Ottima notizia per le… - consumatori : RT @ilSalvagenteit: L' @Arera stabilisce -5,7% per la bolletta del gas, - 8% per le tariffe elettriche. @consumatori 'Ottima notizia per le… - walterpasina : Tariffe, calo in bolletta: da aprile luce -8% e gas -5,7%. Che scoperta, diminuisce la domanda (giornate più lunghe… -

(Di venerdì 30 marzo 2018)innelle bollette per l'degli italiani. Dal 1°scatta infatti una diminuzione dell'8% per l'elettricità e del 5,7% per il gas(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 11:43:00 GMT)