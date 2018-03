Taormina | la Regione al lavoro per salvare il Festival 2018

Regione Lazio. Feste - porchetta - giri in elicottero e concerti a Taormina : le spese allegre del gruppo di Storace : Omaggi floreali, giri in elicottero e oltre 80 casse di rosso dei Castelli acquistate da una casa vinicola poi fallita. E ancora: buoni carburante per oltre 30mila euro in poco più di 6 mesi, cene, pranzi e un buffet da 18.000 euro in una delle ville più belle di Roma. In mezzo, una consulenza da 22.000 euro al candidato presidente in Molise. Tutto con i soldi dei contribuenti laziali. Sono solo alcune delle fatture, per oltre 150mila euro, ...