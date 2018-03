Su Rai YoYo a Pasqua tre prime tv assolute | i nuovi episodi dei Saurini | Mofy e I

superguidatv

(Di venerdì 30 marzo 2018) Quest’anno laè ricca di sorprese! E i bimbi saranno felici non solo di scartare l’uovo di cioccolato, ma anche di vedere in tv le nuove stagioni dei loro cartoni preferiti! Su Rai, infatti, andranno in onda ben tretv. Curiosi di sapere quali serie animate arriveranno durante le festeli? Eccovi accontentati: Ie I quaderni della natura di Lulù Brum Brum. Andiamo a scoprire insieme di cosa parleranno le loro nuove avventure, chi saranno ipersonaggi e, ovviamente, da quando i nostri piccini potranno iniziare a seguire le puntate! Rai: dal 31 marzo la nuova stagione deiTornano Isu Rai: i cinque cuccioli di dinosauro, Bronto, Saro, Stego, Ranu e Nunzy, arrivano con la quarta stagione in prima visione assoluta sul canale 43 del DTT da sabato 31 marzo. Terranno compagnia ai bambini ogni sabato e ...