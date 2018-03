Striscia di Gaza | Israele spara sui manifestanti palestinesi | 3 morti e almeno 100 feriti

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Striscia di Gaza : violenti scontri Israele - morti 3 palestinesi (30 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora 30 marzo 2018: Striscia di Gaza, nuovi scontri con l'esercito di Israele, morti 3 palestinesi nel giorno della Terra. Manifestazioni e tensione(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:25:00 GMT)

Il giorno della Grande marcia. Migliaia di palestinesi protestano al confine tra la Striscia di Gaza e Israele : tensioni e feriti : Migliaia di palestinesi si sono radunati alla frontiera tra la Striscia di Gaza e Israele per dare via alle proteste della Grande marcia del ritorno. A partire da oggi e per sei settimane i palestinesi saranno impegnati nella cosiddetta Marcia del ritorno: inizia con la Giornata della Terra, che segna l'espropriazione da parte del governo israeliano di terre di proprietà araba in Galilea il 30 marzo 1976. Le manifestazioni dureranno per ...

Israele schiera 100 cecchini al confine della Striscia di Gaza. Cosa sta succedendo : Il blocco israelo-egiziano, le tre guerre con Israele e una serie di sanzioni del presidente palestinese Abu Mazen hanno dissanguato l'economia della Striscia. La disoccupazione supera ...

Un uomo palestinese è morto nella Striscia di Gaza dopo essere stato colpito dall’artiglieria israeliana : Un uomo palestinese è morto venerdì mattina nella striscia di Gaza dopo essere stato colpito dall’artiglieria israeliana, mentre una seconda persona che si trovava nello stesso posto è stata ferita. La notizia è stata data dal ministero della Salute palestinese The post Un uomo palestinese è morto nella striscia di Gaza dopo essere stato colpito dall’artiglieria israeliana appeared first on Il Post.

Tensione al confine Israele-Striscia di Gaza per esercitazioni Hamas : Sale la Tensione al confine tra Israele e la striscia di Gaza: l'ala militare di Hamas si accinge infatti a compiere esercitazioni "di carattere difensivo", ma i villaggi israeliani della zona hanno ...

Striscia Gaza - manovre militari di Hamas : 7.20 Sale la tensione sulla linea di demarcazione fra israele e la Striscia di Gaza mentre l'ala Militare di Hamas si accinge a compiere manovre militari "di carattere difensivo", secondo quanto ha preannunciato il movimento. I villaggi israeliani di confine hanno ricevuto istruzione di mantenere un elevato stato di vigilanza.Ieri 4 palestinesi hanno sabotato un mezzo del Genio militare adibito alla ricerca di tunnel di Hamas,,provocando la ...

Premier palestinese lascia Striscia Gaza : ANSA, - TEL AVIV, 13 MAR - Il Premier palestinese Rami Hamdallah, il cui convoglio è stato colpito stamani da un attentato dal quale è uscito illeso, ha lasciato da poco la Striscia di Gaza. Lo ...

Un’esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese all’entrata della Striscia di Gaza : Un’esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese Rami Hamdallah all’entrata della Striscia di Gaza, appena dopo il checkpoint di Beit Haroun, che divide la Striscia con il territorio israeliano: almeno 5 persone sono state ferite lievemente e tra The post Un’esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese all’entrata della Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Israele ha attaccato Hamas nella Striscia di Gaza - uccidendo due ragazzi palestinesi di 17 anni : Tra la sera di sabato e la mattina di domenica l’esercito israeliano ha condotto 18 tra bombardamenti aerei e attacchi con carri armati contro strutture che ha detto appartengono al movimento politico-terroristico Hamas nella Striscia di Gaza. In uno di questi attacchi The post Israele ha attaccato Hamas nella Striscia di Gaza, uccidendo due ragazzi palestinesi di 17 anni appeared first on Il Post.

Raid israeliani sulla Striscia di Gaza : 21.22 L'aviazione israeliana ha lanciato attacchi simultanei contro alcuni obiettivi della striscia. Secondo i media palestinesi, gli aerei hanno colpito Khan Yunes, a est di Gaza City e nel nord della striscia. I Raid sono scattati dopo l'esplosione di un ordigno lungo la linea di demarcazione, in cui sono rimasti feriti quattro soldati israeliani.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : razzo da Gaza - poi Israele colpisce Hamas sulla Striscia (2 febbraio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi 2 febbraio 2018, ultim'ora: striscia di Gaza, razzo colpisce Israele che replica e attacca Hamas. Di Maio, "convergenze con gli altri partiti". Risolto giallo Macerata(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:31:00 GMT)

Israele bombarda Hamas dopo lancio di un razzo : "È responsabile di tutte le violenze nella Striscia di Gaza" : Israele ha bombardato una postazione di Hamas a Gaza in risposta al lancio di un razzo dall'enclave palestinese. Lo ha riferito l'esercito israeliano, precisando che il raid è stato condotto su una postazione di controllo vicino Beit Hanoun, nel nord della Striscia. "L'esercito considera Hamas responsabile di tutti gli atti violenti provenienti dalla Striscia di Gaza" si legge in un comunicato.Fonti delle forze di sicurezza palestinesi ...