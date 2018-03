Street Fighter | annunciato il gioco da tavolo

Street Fighter : una serie TV è in arrivo : Entertainment One/Mark Gordon hanno siglato un accordo per una nuova serie televisiva basata su Street Fighter, riporta Nintendoeverything.Joey Ansah, Jacqueline Quella e Mark Wooding, che hanno lavorato alla serie web live-action Street Fighter: Assassin's Fist, saranno i produttori esecutivi. Le informazioni a nostra disposizione, per il momento, non sono molte, ma per la gioia dei fan qualcosa è noto:Read more…

Street Fighter 30th Anniversary Collection è in arrivo il 29 maggio 2018! : Celebra 30 anni di di combattimenti con Street Fighter 30th Anniversary Collection, in arrivo il 29 maggio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch! Street Fighter 30th Anniversary Collection raggruppa 12 iconici capitoli della serie che hanno fatto la storia di Street Fighter. Quattro di questi titoli includeranno anche la possibilità di giocare online. Street Fighter 30th Anniversary Collection arriva a maggio ...

Come giocare a Street Fighter in realtà aumentata sullo smartphone : La realtà aumentata ha consentito a Abhishek Singh di riscrivere le regole di alcuni classici del mondo dei videogiochi. Dopo aver “giocato” una partita a Super Mario in prima persona con le Hololens, lo sviluppatore di origini indiane ha deciso di realizzare una nuova versione di Street Fighter da giocare sul tuo iPhone, in cui i lottatori fuoriescono dallo schermo e combattono di fronte a te. Si chiama Street Fighter II: Real World Warrior e ...

La versione PS4 di Street Fighter 30th Anniversary Collection si mostra in un video gameplay : Nel mese di dicembre dello scorso anno arrivò un annuncio particolarmente gradito da tutti i fan della storica serie di Street Fighter: Capcom, infatti, svelò Street Fighter 30th Anniversary Collection, una compilation con inclusi 12 giochi della famosissima saga picchiaduro.La Collection contiene al suo interno apprezzati e storici capitoli di Street Fighter, che vi elenchiamo qui di seguito:Nell'ultima puntata di PlayStation Underground è ...

Street Fighter IV Champion Edition arriva sul Play Store con multiplayer e supporto ai controller bluetooth : Street Fighter IV Champion Edition arriva sul Play Store con 32 lottatori e la possibilità di giocare in modalità giocatore singolo e multiPlayer via Wi-Fi. Il picchiaduro è caratterizzato da una grafica non esaltante, ma l'esperienza di gioco è fedele allo stile della serie, con controlli adattati per i dispositivi mobili tramite pad virtuale e il supporto ai controller bluetooth. L'articolo Street Fighter IV Champion Edition arriva sul Play ...

L'evento di Street Fighter V in Monster Hunter : World comincia oggi : Capcom ha dato il via oggi alL'evento dedicato a Street Fighter V in Monster Hunter: World, che aggiunge una nuova quest e numerosi contenuti al gioco per tutti coloro che posseggono una versione per PlayStation 4.Come riporta Gamespot, la quest aggiunta dalL'evento avrà una difficoltà di tre stelle e richiede il terzo livello Cacciatore. La missione non sarà semplice, dato che dovremo abbattere un minaccioso Barroth. Se riusciremo nell'impresa ...

Lo Street Fighter dei Mio Mini Pony è realtà : Them’s Fightin’ Herds : Cosa potrebbe uscire dal mix tra Street Fighter e My Little Pony? Difficile conciliare un picchiaduro con l’universo fiabesco dei Pony della Hasbro, ma è l’intento di Them’s Fightin’ Herds, il nuovo videogioco in arrivo su pc il prossimo 22 febbraio. Tutto è nato da un gruppo di fan della serie tv di My Little Pony, che avevano realizzato un videogioco di combattimento chiamato MLP: Fighting is Magic, basandosi proprio ...

Street Fighter V Arcade Edition : un trailer anticipa l'arrivo di Blanka : Capcom ha recentemente annunciato l'arrivo in Street Fighter V: Arcade Edition di Blanka, il lottatore verde vera e propria icona della serie, che però mancava fino ad ora dalla lista di combattenti disponibili nel gioco.Blanka sarà disponibile a partire dal prossimo 20 febbraio, e la sua introduzione è stata annunciata con un trailer che ne ha mostrato in anteprima alcune sequenze di gameplay.Lo storico personaggio non era stato incluso nel ...

Prezzo Street Fighter V Arcade Edition in offerta Amazon a meno di 33 euro il 10 febbraio : Vi segnaliamo una fantastica offerta su Amazon per il recentissimo Street Fighter V Arcade Edition in versione PS4: il Prezzo è sceso a 32,10 euro, un'offerta da non perdere se siete appassionati di picchiaduro e non avete ancora messo le mani su questa versione davvero completa. Si tratta della versione Regno Unito ma non abbiate paura: Street Fighter V Arcade Edition anche PAL UK è sottotitolato in italiano, anche i menu, mentre la lingua ...

Monster Hunter World : diamo uno sguardo in anteprima al gameplay dell'espansione Street Fighter : Capcom ha recentemente tenuto una trasmissione in diretta per Monster Hunter: World durante la quale ha mostrato in anteprima il gameplay dell'espansione che sarà dedicata a Street Fighter, in arrivo nelle prossime settimane.Come riporta PlayStation Lifestyle, questa permetterà di giocare nei panni del celebre personaggio della saga Ryu, e di combattere i mostri scagliando un enorme quantitativo di Hadoken.Proprio nella trasmissione possiamo ...

Street Fighter V Arcade Edition - cosa migliora la patch di febbraio : Street Fighter V Arcade Edition è ormai disponibile per tutti (PC e PS4) ed è stato giudicato molto positivamente da critica e pubblico. Praticamente è quello che doveva essere il gioco alla sua uscita iniziale, ma a Capcom è servito un bel po' di tempo per migliorare il gioco. Ci sono però molti problemi attualmente, parliamo di bug che i giocatori hanno riscontrato giocando. Capcom è al corrente della situazione e nel corso del mese di ...

Street Fighter 5 ARCADE EDITION : Recensione - Trailer e Gameplay : Nel 2016 Capcom lancio sul mercato il quinto capitolo della saga STREET FIGHTER, il picchiaduro per eccellenza. Quest’oggi a distanza di 2 anni, arriva l’ARCADE EDITION sempre in esclusiva PC e PS4, la quale include sia il gioco base che tutti i contenuti distribuiti nel corso del tempo. A differenza dei precedenti capitoli dove avevamo a disposizione lottatori, stage e modalità a volontà, con STREET FIGHTER V, Capcom ...