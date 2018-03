Storica intesa tra Mediaset e Sky | la pay tv va sul digitale terrestre Anche parte dello

Intesa Storica in Germania. Arriva la settimana di 28 ore : Dopo la settimana lavorativa di 35 ore, in Germania arriverà presto anche quella di 28. L’accordo pilota raggiunto ieri mattina all’alba per i 900mila lavoratori del settore metallurgico ed elettrotecnico nella regione tedesco occidentale del Baden-Württemberg è destinato a fare storia. L’ Intesa raggiunta tra il sindacato di categoria Ig Metall e g...

