Stazione spaziale "ruzzola" verso Terra

: #Tiangong1, la stazione spaziale più social che c'è #Timeline - RaiTre : #Tiangong1, la stazione spaziale più social che c'è #Timeline - repubblica : Stazione spaziale fuori controllo, per la Protezione civile rientro previsto all'alba del primo aprile [news aggior… - andreabettini : Ultimo aggiornamento @ASI_spazio: rientro Stazione Spaziale cinese #Tiangong1 alle 4.50 italiane del 1° aprile. Fin… -

Prima del rientro in atmosfera,previsto a Pasqua,alle 5.30 di domani lacinese sorvolerà il Sud Italia,brillando come la stella Vega. Laha cominciato a ruotare in modo irregolare su se stessa, rendendo difficili i calcoli degli astrofisici sul suo rientro. Le previsioni hanno un margine d'incertezza di 24 ore, dicono all'Agenziaitaliana.L'impatto nell'atmosfera dovrebbe avvenire a 120km. "Sarà difficile inquadrare quel momento, da allora resteranno 45 minuti per calcolare il punto del rientro".(Di venerdì 30 marzo 2018)