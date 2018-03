Stazione spaziale cinese in rotta verso la terra : impatto previsto a Pasqua : Aggiornamento ore 21,30 venerdì 30 marzo Secondo i dati dell'Asi, 'Agenzia spaziale Italiana, il rientro della Tiangong - 1 dovrebbe avvenire alle 11.25 italiane del primo aprile, con un margine ora ...

Tiangong 1 - la Stazione spaziale cinese cadrà sulla Terra a Pasqua : come vederla : La caduta della # stazione spaziale cinese # Tiangong 1 sulla Terra è prevista per il giorno di Pasqua . Secondo quanto risulta dalle osservazioni degli esperti, la navicella prosegue la sua caduta priva di assetto, il che la porta letteralmente a ‘ruzzolare’ con una rotazione su se stessa irregolare verso il prossimo impatto con l’atmosfera. Sono queste le ultime notizie su Tiangong 1 diffuse dall’Agenzia spaziale Italiana Asi nel corso di una ...

Stazione spaziale cinese in rotta verso la terra : impatto previsto nella notte di Pasqua : Ormai la data è quasi certa: il super controllo da terra a cui è sottoposta la Stazione spaziale cinese Tiangong-1 prevede l' impatto con l'atmosfera terrestre tra la serata di sabato 31 marzo e la ...

Stazione spaziale : rientro a Pasqua : ANSA, - ROMA, 30 MAR - "Non è ancora possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti" della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 cadano sull'Italia: la possibilità è dello 0,2%. La ...

È a Matera l'occhio dell'Italia che segue la caduta della Stazione spaziale cinese Tiangong : Nella Città dei Sassi è concentrata l'attenzione su tutto il mondo, perché la caduta della stazione spaziale cinese interessa i due terzi del globo terrestre, anche se, per le troppe variabili, è difficile definire le aree. A parlarne è stato oggi Tg Leonardo, ...

Stazione spaziale cinese in caduta libera - rientro all'alba di Pasqua. Quali sono i rischi : ... ha detto Claudio Portelli, dell'ufficio Space Situational Awareness dell'Agenzia spaziale Italiana , Asi, rispondendo alle domande dei giornalisti nella diretta streaming organizzata dall'Asi. ...

Stazione spaziale cinese : caduta detriti alle 11.26 di domenica. Italia a rischio : La Stazione spaziale cinese Tiangong-1 precipiterà sulla terra domenica mattina, con una stima che fissa il rientro incontrollato alle 11.26 ora Italia na. E alcuni detriti potrebbero cadere anche in Italia , con una probabilità, salita rispetto alle ultime stime, dello 0,2%. È quanto emerge dagli ultimi dati forniti dalla Agenzia spaziale Italia na (ASI) durante l'incontro del tavolo tecnico che si è riunito nel ...

Stazione spaziale cinese : gli occhi di Prisma sul Palazzo celeste : Un interessante e innovativo ruolo di appoggio alle osservazioni di controllo della Stazione cinese è giocato dalle camere ottiche del progetto Prisma , coordinato dall’Osservatorio astrofisico Inaf di Torino, che si occupa dello studio dell’attività meteorica sul territorio nazionale. La rete Prisma è un progetto nazionale, coordinato da Inaf, nato nel 2016 originalmente come estensione all’Italia nord-occidentale della analoga rete di ...

Stazione spaziale cinese : inseguendo una Tiangong in banda radio : Gli scienziati dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) stanno osservando la Stazione spaziale cinese Tiangong-1 con i radiotelescopi dell’Inaf-Istituto di radioastronomia di Bologna, “Croce del Nord”, presso la Stazione di Medicina, e dall’Inaf-Osservatorio di Cagliari, sede della grande antenna Srt. Grazie all’utilizzo contemporaneo di questi due strumenti è stato possibile, per la prima volta in Italia, fare un’osservazione radar ...