Stazione spaziale cinese in rotta verso la terra | impatto previsto nella notte di Pasqua

Stazione spaziale : rientro a Pasqua : ANSA, - ROMA, 30 MAR - "Non è ancora possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti" della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 cadano sull'Italia: la possibilità è dello 0,2%. La ...

È a Matera l'occhio dell'Italia che segue la caduta della Stazione spaziale cinese Tiangong : Nella Città dei Sassi è concentrata l'attenzione su tutto il mondo, perché la caduta della stazione spaziale cinese interessa i due terzi del globo terrestre, anche se, per le troppe variabili, è difficile definire le aree. A parlarne è stato oggi Tg Leonardo, ...

La Stazione spaziale Tiangong-1 cadrà sulla Terra la mattina di Pasqua : Il “rientro incontrollato” del satellite cinese avverrà il primo aprile, secondo l’Asi c’è lo 0,2% di probabilità che cadano detriti sulle regioni del Centro-Sud

Stazione spaziale cinese in caduta libera - rientro all'alba di Pasqua. Quali sono i rischi : ... ha detto Claudio Portelli, dell'ufficio Space Situational Awareness dell'Agenzia spaziale Italiana , Asi, rispondendo alle domande dei giornalisti nella diretta streaming organizzata dall'Asi. ...

Stazione spaziale cinese : caduta detriti alle 11.26 di domenica. Italia a rischio : La Stazione spaziale cinese Tiangong-1 precipiterà sulla terra domenica mattina, con una stima che fissa il rientro incontrollato alle 11.26 ora Italiana. E alcuni detriti potrebbero cadere anche in Italia, con una probabilità, salita rispetto alle ultime stime, dello 0,2%. È quanto emerge dagli ultimi dati forniti dalla Agenzia spaziale Italiana (ASI) durante l'incontro del tavolo tecnico che si è riunito nel ...

Stazione spaziale cinese : gli occhi di Prisma sul Palazzo celeste : Un interessante e innovativo ruolo di appoggio alle osservazioni di controllo della Stazione cinese è giocato dalle camere ottiche del progetto Prisma, coordinato dall’Osservatorio astrofisico Inaf di Torino, che si occupa dello studio dell’attività meteorica sul territorio nazionale. La rete Prisma è un progetto nazionale, coordinato da Inaf, nato nel 2016 originalmente come estensione all’Italia nord-occidentale della analoga rete di ...

Stazione spaziale cinese : inseguendo una Tiangong in banda radio : Gli scienziati dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) stanno osservando la Stazione spaziale cinese Tiangong-1 con i radiotelescopi dell’Inaf-Istituto di radioastronomia di Bologna, “Croce del Nord”, presso la Stazione di Medicina, e dall’Inaf-Osservatorio di Cagliari, sede della grande antenna Srt. Grazie all’utilizzo contemporaneo di questi due strumenti è stato possibile, per la prima volta in Italia, fare un’osservazione radar ...

Stazione spaziale cinese : conto alla rovescia per il rientro di Tiangong-1 : Si avvicina il rientro a Terra che segnerà la fine della Stazione spaziale cinese Tiangong-1, dal 16 marzo del 2016 in orbita fuori controllo. Secondo le previsioni, quando la Tiangong toccherà l’atmosfera attorno ad una quota di 120 km, inizierà un veloce “collasso” orbitale, che nel giro di poche ore frenerà inesorabilmente la velocità dell’astronave dagli attuali 26.700 km all’ora facendola letteralmente “cadere giù di peso”. Il potente ...

DIRETTA / Stazione spaziale cinese - quando è previsto l'impatto : aggiornamenti in tempo reale : In una intervista concessa all'Ansa, dall'esperto dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A.Faedo' del Cnr, Luciano Anselmo è stato precisato che se la situazione dovesse rimanere ...

Stazione spaziale "ruzzola" verso Terra : 15.38 Prima del rientro in atmosfera,previsto a Pasqua,alle 5.30 di domani la Stazione spaziale cinese sorvolerà il Sud Italia,brillando come la stella Vega. La Stazione ha cominciato a ruotare in modo irregolare su se stessa, rendendo difficili i calcoli degli astrofisici sul suo rientro. Le previsioni hanno un margine d'incertezza di 24 ore, dicono all'Agenzia spaziale italiana.L'impatto nell'atmosfera dovrebbe avvenire a 120km. "Sarà ...