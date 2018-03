Stazione cinese nell' atmosfera | l' impatto previsto all' alba di Pasqua

Tiangong 1 : “Succederà la mattina di Pasqua”. La Stazione spaziale cinese è prossima al “rientro” e gli esperti avvertono : “Potrebbe finire la sua corsa in Italia : ecco dove” : Sono mesi che parliamo di questa remota probabilità eppure solo adesso sta facendo veramente ‘notizia’. La stazione spaziale Tiangong 1 cadrà a breve e a detta di ingegneri aerospaziali la caduta, reggetevi forte, sarà appunto “pasquale”. Si parla infatti dell’alba della domenica di Pasqua — intorno alle 4 e 50 ora Italiana — per il rientro nell’atmosfera terrestre del Palazzo celeste (questo il significato in cinese di Tiangong). C’è ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 - poco più di 48h al “Crash” : l’Italia resta a rischio - ecco i consigli della protezione civile : Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, presso la sede del Dipartimento della protezione civile, un nuovo incontro del tavolo tecnico che sta seguendo le operazioni di rientro in atmosfera del primo modulo sperimentale cinese Tiangong-1. Alla riunione, oltre all’Asi (Agenzia Spaziale Italiana), hanno partecipato il consigliere militare della Presidenza del consiglio, i Ministeri dell’ Interno, della Difesa e degli Esteri, Enac, Enav, Ispra e la ...

Stazione Spaziale cinese “Tiangong-1” : una vita produttiva nonostante un destino catastrofico : nonostante sia destinata ad impattare sulla Terra, Tiangong-1 ha raggiunto risultati straordinari nel suo periodo di validità, per esempio ha fornito dati utili durante disastri globali e ha aiutato la Cina a perfezionare i suoi piani per una Stazione Spaziale più grande. Prima di perdere il contatto con il China Manned Space Engineering Office (CMSE), è riuscita a completare 1.630 giorni di servizio, sebbene fosse stata progettata in origine ...

Stazione Spaziale cinese “Tiangong-1” - lo spettacolo delle sfere infuocate dal cielo è quasi certo quando raggiungerà i 50-20 km di altezza : info e dettagli : La prima Stazione Spaziale cinese Tiangong-1, sta precipitando in maniera incontrollata verso la Terra, con un impetuoso tuffo nell’atmosfera previsto per domenica 1 aprile alle ore 10:30 UTC (le 12:30 italiane) con un’incertezza di ± 16 ore, secondo gli ultimi aggiornamenti di Aerospace Corporation. E questo tuffo sarà rovente: gli scienziati prevedono che mentre la Stazione Spaziale brucerà, genererà enormi sfere infuocate visibili da ...

Stazione Spaziale cinese precipita sulla Terra : i sensori ottici della Sapienza puntati su Tiangong-1 : I sensori ottici della Sapienza, dislocati sul territorio nazionale, sono puntati sulla Stazione Spaziale Tiangong-1, che sta precipitando sulla Terra. La campagna di osservazione ottica della Stazione Spaziale cinese, condotta dalla Sapienza, viene svolta in parallelo a quelle di numerosi altri enti pubblici e privati in tutto il mondo (in Italia la responsabilità è affidata al tavolo tecnico coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 : conferme sul “Crash” all’alba del giorno di Pasqua - Domenica 1 Aprile. La riservatezza della Cina rende tutto più difficile : La Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 da 8,5 tonnellate, in caduta verso la Terra, sta viaggiando ad una velocità di 29.000 km/h. Tiangong-1 attualmente gira intorno alla Terra ogni 88 minuti circa ad un’altitudine media di 200 km circa. Quando raggiungerà i 70 km circa dalla superficie comincerà il suo infuocato rientro. Sulla base di questi dati, l’Agenzia Spaziale Italiana ha stimato la data del rientro, soggetta a variazioni in funzione ...

Stazione spaziale cinese - ultimi passaggi visibili in cielo - : Tiangong-1 si trova 200 km sopra di noi alla velocità di 28mila chilometri orari. Infinitesimali le possibilità di essere colpiti da qualche frammento. Nel sud Italia sarà possibile vederla venerdì 30 ...

Stazione spaziale cinese in caduta sull'Italia/ Video - diretta streaming dell'evento : è a 200 km di altezza : Stazione spaziale cinese in caduta sull'Italia Video, diretta streaming dell'evento: è a 200 km di altezza. Si avvicina sempre di più alla terra Tiangong-1, che oggi passerà sull'Arizona

Tiangong-1 - tutto quello che dovreste sapere sul rientro della Stazione spaziale cinese : Fare previsioni su dove e quando sia previsto il rientro della Stazione Tiangong è difficile. Per gli esperti il rischio individuale è molto basso

Il rientro della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 - risposte del Cnr : A cura di Luciano Anselmo & Carmen Pardini dell'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione 'A. Faedo' del Cnr. Tiangong-1 è stata la prima stazione spaziale cinese, lanciata il 29 settembre 2011 su un'orbita approssimativamente circolare, a circa 350 ...

Tiangong-1 - tutto quello che dovreste sapere sul rientro della Stazione spaziale cinese : (Foto: Protezione civile) Ormai ci siamo. La Stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta per tornare sulla Terra. Lo farà a breve e tante sono le incertezze sulle modalità e tempistiche esatte del rientro, per motivi diversi. Abbiamo provato a ricapitolare quello che sappiamo e non sappiamo sulla Stazione spaziale, mentre in tanti da Terra continuano le attività di monitoraggio del Palazzo celeste (Tiangong significa appunto questo in cinese)

Stazione spaziale cinese arrivata a 200 chilometri dalla Terra : Lo ha detto all'Ansa Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione A. Faedo del Consiglio nazionale delle Ricerche , Cnr, . Anselmo fa parte degli esperti che in questi ...

