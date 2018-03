Star Citizen | uno sguardo alle navi e all' IA in combattimento nel nuovo video di Squadron

Star Citizen : alcuni trailer ci mostrano nuove navi e veicoli : Con l'uscita dell'Alpha 3.1 a poca distanza, ecco che gli sviluppatori di Star Citizen hanno deciso di mostrare le nuove navi e veicoli che saranno presto pilotabili.Come segnala Dualshockers, possiamo vedere l'Anvil Terrapin, l'Aegis Reclaimer, il Misc Razor, il Tumbril Cyclone e il Nox Nue.La Patch 3.1 non porterà solo nuove navi volanti, ma promette anche un notevole miglioramento delle prestazioni che dovrebbe rendere l'esperienza Alpha più ...

Star Citizen supera i $179 milioni di crowdfunding e un nuovo video mostra l'IA avanzata utilizzata in Squadron 42 : Star Citizen continua a crescere e a macinare numeri senza precedenti in ambito crowdufunding. Da poco è stata superata l'impressionante cifra di $179 milioni raccolti con quasi 2 milioni di sostenitori del progetto.Un progetto che come sappiamo è tenuto attentamente d'occhio sia dai sostenitori più incalliti che da tutti coloro che invece sono convinti che il gioco sviluppato da Cloud Imperium Games rischi di rivelarsi la più grande disfatta ...

Cresce il numero degli sviluppatori impiegati in Star Citizen e Squadron 42 : I Cloud Imperium Games di Chris Roberts sono attualmente al lavoro su Star Citizen e sulla sua campagna per giocatore singolo Squadron 42. Considerando le ambizioni del progetto, il lavoro da svolgere è certamente enorme e, proprio per questo, lo sviluppatore ha incrementato costantemente il suo organico dal 2012.Recentemente, DualShockers ha incontrato il direttore dello studio Foundry 42, Erin Roberts, il quale ha fornito un aggiornamento ...

Gli sviluppatori di Star Citizen si incontrano con una delle più importanti associazioni dei consumatori statunitensi : La campagna KickStarter che finanzia lo sviluppo di Star Citizen è quella che ha raccolto di più nella storia della piattaforma, ma è recentemente stata al centro di alcune polemiche riguardanti i rimborsi richiesti da alcuni utenti, che hanno fatto discreta fatica per riavere indietro il proprio denaro.Proprio per non alimentare dubbi di questo tipo gli sviluppatori di Star Citizen, Cloud Imperium Games e Roberts Space Industries si sono ...

I nuovi video di Star Citizen si focalizzano sul combattimento e sulle armi : Mentre le ultime notizie su Star Citizen si concentravano su Squadron 42, ovvero la componente single player del titolo targato Cloud Imperium, l'ambizioso progetto torna oggi protagonista grazie alla condivisione di due nuovi video.Come segnala Dualshockers, i nuovi episodi di Around the Verse e Reverse the Verse ci aggiornano sullo stato dei lavori di Sta Citizen, con un particolare focus su combattimento e armi.Nel primo video, visibile qui ...

Star Citizen : in Squadron 42 si potrà creare un protagonista femminile : Dopo l'ultimo video di Star Citizen, dedicato all'alpha 3.0, ecco che in rete spuntano interessanti dettagli sulla componente single player del gioco, ovvero Squadron 42.Infatti, come segnala Gamingbolt, In un recente live stream ospitato da Cloud Imperium Games, il director del titolo, Chris Roberts, ha rivelato molte informazioni sulla campagna per giocatore singolo Squadron 42. In primo luogo, ha confermato che i giocatori saranno in grado di ...

Star Citizen - mi hai deluso - editoriale : Star Citizen è un po' come un account Instagram: quello che vedi sembra fantastico, ma la realtà è più deludente. Allo stato attuale delle cose, nella versione alpha 3.0, Star Citizen non mi convince appieno. Ma come ispirazione per immagini da cartolina (e come dimostrazione della tecnologia alla sua base) è virtualmente impareggiabile. Fermarsi in cima a un canyon su un pianeta polveroso dove le pianure vengono spazzate via dal vento, ...

Star Citizen : possiamo vedere un nuovo trailer dell'alfa 3.0 : Quest'oggi lo sviluppatore di Star Citizen Cloud Imperium Games ha pubblicato un nuovo trailer, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere nel video, esso ritrae la versione alpha 3.0 recentemente lanciata. Vi molto da vedere, si tratta infatti di un trailer lungo ben otto minuti. Oltre a splendidi scorci di gioco, potremo notare anche qualche combattimento sia a terra che a bordo di una nave spaziale. Star Citizen è attualmente in sviluppo e ...

Star Citizen : pubblicato un nuovo video dedicato alla campagna single player Squadron 42 : Star Citizen, l'ambizioso progetto di Cloud Imperium Games, torna sotto i riflettori dopo il recente filmato dedicato alla realizzazione delle navi.Questa volta, gli sviluppatori hanno deciso di condividere un nuovo video focalizzato su Squadron 42, ovvero la campagna single player di Star Citizen. Grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo dare un'occhiata al filmato dove il team di sviluppo parla della realizzazione e delle difficoltà ...