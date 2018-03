Spesometro leggero | ultimi giorni per l’invio all’Agenzia delle Entrate

leggioggi

(Di venerdì 30 marzo 2018) Mancano ormai pochial termine per la comunicazione all’Amministrazione Finanziaria dello, i dati relativi alle fatture emesse e ricevute, e registrate nel secondo semestre 2017 e per effettuare le correzionicomunicazioni relative al primo semestre. L’adempimento delloè stato introdotto a suo tempo con lo scopo di contrastare l’evasione dell’Iva affiancato successivamente anche dalla comunicazioneliquidazioni periodiche (LIPE). La scadenza dell’adempimento era prevista per il 28 febbraio 2018, ma il recente provvedimento dell’Agenziadel 5 febbraio 2018 ha concesso più tempo (fino al 6 aprile 2018) per effettuare la trasmissione. Il provvedimento modifica anche le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della comunicazione. La nuova scadenza riguarda sia la comunicazione obbligatoria che quella opzionale ...