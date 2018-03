Spazio | Dream Chaser | successo della collaborazione con Sierra Nevada per le future

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Nelle scorse settimane il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) ha eseguito una campagna di prove nel Plasma Wind Tunnel “Scirocco”, per conto dell’azienda statunitenseCorporation (SNC). I test – spiega l’ASI – sono stati condotti nell’ambito del programma di sviluppo di SNC per il, il velivolo spaziale selezionato dalla NASA per trasportare rifornimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale, all’interno del secondo contratto Commercial Resupply Services (CRS2 – servizio di rifornimento commerciale). La prima missione delin versione cargo, è fissata entro la fine del 2020. I componenti sottoposti a test erano dimostratori tecnologici in scala reale del sistema di protezione termica del. Sottoposti alle condizioni di volo rappresentativefase di rientro nell’atmosfera di un velivolo spaziale, il ...