Spari sull' auto di un giornalista | morta la moglie

Quello che sappiamo sulla Sparizione di Ettore Majorana - 80 anni dopo : E poi svanì, svanì nel nulla come se non fosse mai nemmeno venuto al mondo. Era la notte tra il 2y ed il 27 marzo 1938. Che fine aveva fatto, Ettore Majorana? Sono passati ottant'anni, e nessuno ...

Brumotti e la troupe di "Striscia la Notizia" aggrediti a Palermo : gli Spari sull'auto : Domenica pomeriggio a Palermo, l'inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti e la sua troupe sono stati aggrediti durante un'inchiesta sulla droga. Si trovavano nel quartiere Zen per documentare ...

Spari contro l'inviato di Striscia : Brumotti aggredito durante l'inchiesta sulla droga : Oggi pomeriggio a Palermo Vittorio Brumotti e la sua troupe di "Striscia la Notizia"sono stati aggrediti con sassi e anche con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell'auto durante un'...

Spari contro l'inviato di Striscia : Brumotti aggredito durante l'inchiesta sulla droga / Guarda : Oggi pomeriggio a Palermo Vittorio Brumotti e la sua troupe di "Striscia la Notizia"sono stati aggrediti con sassi e anche con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell'auto durante un'...

Palermo - troupe di Striscia aggredita allo Zen : Spari sull’auto : Palermo, troupe di Striscia aggredita allo Zen: spari sull’auto L’inviato si trovava nel quartiere Zen per documentare come viene gestito lo spaccio di stupefacenti quando lui e i suoi collaboratori sono stati aggrediti da un diversi abitanti del quartiere Continua a leggere L'articolo Palermo, troupe di Striscia aggredita allo Zen: spari sull’auto sembra essere il primo su NewsGo.

Palermo - troupe di Striscia aggredita allo Zen : Spari sull'auto : L'inviato si trovava nel quartiere Zen per documentare come viene gestito lo spaccio di stupefacenti quando lui e i suoi collaboratori sono stati aggrediti da un diversi abitanti del quartiere

Troupe di "Striscia la notizia" aggredita a Palermo : Spari sull'auto : Una Troupe della trasmissione televisiva Striscia la Notizia è stata aggredita questo pomeriggio nel quartiere Zen 2 di Palermo. L'inviato Vittorio Brumotti stava conducendo un'inchiesta sullo spaccio della droga.L'aggressione è avvenuta in via Costante Girardengo. Nei giorni scorsi il giornalista e gli operatori avrebbero ripreso diversi spacciatori tra le strade del quartiere popolare alla periferia del capoluogo siciliano. Oggi ...

Palermo - troupe di Striscia la Notizia aggredita allo Zen : Spari sull’auto : Li hanno aggrediti con sassi e persino con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell’auto. Paura a Palermo per Vittorio Brumotti e la troupe di Striscia la Notizia. L’inviato della trasmissione Mediaset si trovava nel quartiere popolare dello Zen per documentare come viene gestito lo spaccio di stupefacenti. A un certo punto, usciti dall’auto, lui e i suoi collaboratori sono stati aggrediti da un gruppo di abitanti del ...

Gli Spari di Macerata sulla campagna elettorale. Destre in ordine sparso - condanna ma rilancio sugli immigrati : Si condanna la violenza ma sul tema immigrazione Salvini accusa la Sinistra di 'aver riempito il paese di clandestini'. 'L'immigrazione incontrollata va regolata e non si può fare omertà sui reati ...

Cosa succederebbe sulla Terra se l'uomo Sparisse di colpo? Lo scenario è inquietante : Dopo tre secoli si verificherebbero i crolli dei palazzi in tutte le zone del mondo, per via dell'erosione. Nel giro di 10.000 anni, l'unica testimonianza del passaggio dell'uomo sulla Terra sarebbe ...

A Macerata Spari anche sulla sede Pd. "Ora Salvini si dissoci" : E Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguale, che rincara la dose: 'Chi - come Salvini - strumentalizza fatti di cronaca e tragedie per scopi elettorali è tra i responsabili di questa spirale di odio e ...

Inter - la verità sulla crisi : da quando la squadra è Sparita - che cosa c'è dietro : Chissà se i tifosi nerazzurri che urlavano 'Yuto, Yuto' vedendo Nagatomo avvicinarsi al dischetto del rigore, avrebbero immaginato che per ben oltre un mese quella sarebbe stata l'ultima vittoria dell'...

Il programma M5s ignora l'UeSparito il referendum sull'euro Resta l'attacco ai trattati commerciali : Il M5s presenta il programma di governo per le elezioni politiche 2018: dell'approccio aggressivo sull'Ue non c'è traccia. Sparisce del tutto il tema del referendum sull'euro. Attacco al Ceta Segui su affaritaliani.it

Il programma M5s ignora l'UeSparito il referendum sull'euro Resta l'attacco ai trattati commerciali : Il M5s presenta il programma di governo per le elezioni politiche 2018: dell'approccio aggressivo sull'Ue non c'è traccia. Sparisce del tutto il tema del referendum sull'euro. Attacco al Ceta Segui su affaritaliani.it