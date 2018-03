Spalletti | “modo migliore per arrivare al derby è battere il Verona”

calcioweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) “Ci vuole una vittoria contro i veneti per avvicinarci alnel modo; adesso bisogna pensare soltanto alla prima di queste due partite”. Nessuna distrazione a San Siro contro il Verona perconcentrati alla stracittadina contro i cugini del Milan, è quanto chiede ai suoi il tecnico dell’Inter, Luciano, durante la conferenza stampa della vigilia. “Anche domani avremo 60.000 spettatori a sostenerci: San Siro è casa nostra, sono gli avversari a doversi sentire in difficoltà, di certo non noi -prosegue l’allenatore toscano-. Il mio obiettivo è riuscire a trarre il massimo dai miei calciatori e, attraverso questo, raggiungere la miglior posizione possibile in classifica”. “Credo ci sia ancora qualcosa che possiamo tirare fuori, abbiamo delle grandi potenzialità e un obiettivo importantissimo da raggiungere (la Champions ...