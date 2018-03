Spalletti | il prossimo anno ci sarò

Inter - Spalletti : "Sabatini? Spiace. Io l'anno prossimo sarò ancora qui" : "Non sono in scadenza - dice Spalletti -, coi direttori abbiamo iniziato a pianificare l'estate, e l'anno prossimo io sarò l'allenatore dell'Inter. Se firmerò presto il rinnovo? I contratti servono a ...

Spalletti : 'Nessun dubbio - io sulla panchina l'anno prossimo' : Roma, 30 mar. , askanews, 'Sono già venuti i direttori e io sarò l'allenatore dell'Inter anche l'anno prossimo'. Parola di Luciano Spalletti che ne parla alla vigilia della trasferta di Verona. 'I ...

Spalletti : 'Sarò io l'allenatore dell'Inter il prossimo anno' : MILANO - ' Non sono in scadenza. Oggi sono venuti i dirigenti per preparare la tournée estiva della squadra negli Stati Uniti. Saro' l'allenatore dell'Inter il prossimo anno ': cosi' Luciano Spalletti ...

Inter-Hellas Verona - Spalletti LIVE : 'Allenerò qui il prossimo anno. Sabatini? Dispiace' : Ripartire dal netto successo ottenuto al Ferraris contro la Sampdoria per riprendere il cammino Champions: obiettivo chiaro in casa Inter in vista della sfida contro l'Hellas Verona, match che si ...

CDS-Inter : ecco la squadra che vuole Spalletti il prossimo anno Video : L'#Inter comincia a muoversi concretamente sul mercato, nonostante all'inizio della sessione estiva manchino poco meno di tre mesi. La squadra è pienamente concentrata sul mercato e vuole raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio stagione: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Al momento la classifica dice che i nerazzurri stanno rispettando le attese visto che sono quarti, a 55 punti, con un punto di vantaggio sulla ...