Spalletti | “dispiaciuto per dimissioni Sabatini”

calcioweb.eu

: RT @FcInter1908it: #Spalletti: '#Sabatini? E' un samurai del calcio. Mi è dispiaciuto moltissimo, so la qualità che ha. Le sue dimissioni n… - DaniloBatresi : RT @FcInter1908it: #Spalletti: '#Sabatini? E' un samurai del calcio. Mi è dispiaciuto moltissimo, so la qualità che ha. Le sue dimissioni n… - infoitsport : Spalletti, dispiaciuto da addio Sabatini - ossobuco20111 : Spalletti, dispiaciuto da addio Sabatini -

(Di venerdì 30 marzo 2018) “Le sue recentidi Walter Sabatini fanno rumore per il valore della persona e del professionista, personalmente mi spiace moltissimo perché lo conosco bene. Spero di incontrarlo presto di persona per poterlo salutare. Ciò premesso, adesso chiunque lavori per l’Inter deve in ogni caso continuare a mettere l’Inter davanti a qualsiasi altra cosa”. Così il tecnico dell’Inter, Luciano, ha commentato il divorzio tra il direttore tecnico e Suning Sports alla vigilia della sfida di campionato col Verona. (AdnKronos) L'articolo: “dispiaciuto perSabatini” sembra essere il primo su CalcioWeb.