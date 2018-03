ilmattino

: Soresa, condanne per due gare illecite: c'è anche Petrone, big delle farmacie - TERRANOSTRA | NEWS - terranostranews : Soresa, condanne per due gare illecite: c'è anche Petrone, big delle farmacie - TERRANOSTRA | NEWS - ilcittadinoroc2 : Soresa, condanne per due gare illecite: c'è anche il big delle farmacie Petrone -

(Di venerdì 30 marzo 2018) L'accusa ha retto solo per duequattrofinite al centro del processo. La presunta esistenza di una associazione per delinquere che avrebbe avuto in Massimo, noto imprenditore ...