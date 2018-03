“Sono solo taxi senza licenza” | la guerra agli eredi di Uber 

Nazionale - Buffon : “Sono tornato solo per aggregare” : “Sono qui perche’ sono una persona coerente con tutto quello che ho sempre detto, e per senso di responsabilita’”: cosi’ Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, motiva il suo ‘ritorno’ in Nazionale dopo l’annuncio dell’addio seguito alla mancata qualificazione al Mondiale 2018. “Queste due cose – ha detto il capitano azzurro alle tv, appena arrivato a Firenze nella notte ...

Pamela Mastropietro - Oseghale confessa : “Sono stato io e ho fatto tutto da solo” : Innocent Oseghale, uno dei nigeriani arrestati per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa a Macerata e il cui cadavere è stato fatto a pezzi e messo in due trolley, avrebbe confessato il diletto. “Sono stato io e ho fatto tutto da solo“, queste le parole che, secondo Il Giorno, l’uomo avrebbe confessato in carcere. Oseghale viveva in via Spalato con una ragazza italiana, da cui ha avuto una bambina. Dopo il ...

Lorenzo Crespi : “Sono solo e malato - morirò presto!”/ Poi l'annuncio : è il segretario di Forza Nuova a Messina : Lorenzo Crespi sta vivendo un momento difficile e rischia grosso per la sua salute: su Twitter, annuncia la presenza a Domenica Live per rispondere a tutte le critiche.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Lorenzo Crespi : “Sono solo - malato e senzatetto” : Lorenzo Crespi: “Sono solo, malato e senzatetto” L’attore si sfoga e con un lungo e disperato appello chiede aiuto su Twitter Continua a leggere L'articolo Lorenzo Crespi: “Sono solo, malato e senzatetto” proviene da NewsGo.

Torino - la maestra ai poliziotti : “Dovete morire”. Poi dice : “Sono antifascista - ero solo arrabbiata” : Con una bottiglia di birra in mano e il cappuccio del giubbotto calato in testa, ha affrontato la polizia gridando a squarciagola «merde», «vigliacchi», «mi fate schifo». Lei, insegnante, giovedì scorso, è stata filmata e fotografata in quell’atto di sfida contro il cordone di sicurezza predisposto dalla questura di Torino per impedire a 500 antago...

“Sono ancora sotto choc”. Dramma per Paola Ferrari : il racconto è da brividi. La conduttrice lo ha raccontato a tutti solo oggi - finora non aveva avuto il coraggio di farlo. “Abbiamo temuto il peggio per noi” : È esattamente quella si potrebbe definire “una notte di terrore puro”. Gli sfortunati malcapitati sono Paola Ferrari e Marco De Benedetti. osa gli è successo? Quattro ladri sono entrati dal giardino nella loro abitazione, intorno alle 19.45 di sabato sera (ma la notizia è stata diffusa soltanto nella tarda mattinata di martedì). I ladri, riporta Il Messaggero, conoscevano molto bene il percorso: lo si è capito dalle ...

“Mostro disgustoso…”. Allontanata da tutti per un motivo banale. Alice ha solo 18 anni e da tempo convive con un problema terribile. Le persone pensano che sia contagiosa - ma la (triste) realtà è ben altra. Il suo grido disperato : “Sono normale!” : Alice Weekes è una ragazza britannica di diciotto anni. La giovane da quando aveva appena undici anni è costretta a fare i conti con un fastidioso disturbo e anche, purtroppo, con i commenti spesso crudeli della gente. La vita per un’adolescente è piena di novità: il cambio della scuola, del proprio corpo e le nuove responsabilità che arrivano con l’età che cambia. A guardarsi indietro tutti pensiamo sempre che quelli erano ...