' Sono ottimista sul nuovo governo' | Casellati

Formula 1 : Ferrari - sensazioni positive in Australia. Vettel : 'Peccato per la pole - ma Sono ottimista' : "Siamo stati vicini alla pole position. Peccato, Hamilton ha ottenuto un bel divario da noi alla fine, ma vediamo domani. Ci saranno più auto in lotta, quindi vedremo come andrà". sono le parole ...

Consulta - il nuovo presidente è il giudice Giorgio Lattanzi | Sul governo - “Sono ottimista” : Consulta, il nuovo presidente è il giudice Giorgio Lattanzi | Sul governo, “sono ottimista” Subito dopo l’elezione il magistrato, raggiunto dai giornalisti, ha commentato alcune tematiche calde come post voto, razzismo e carceri Continua a leggere L'articolo Consulta, il nuovo presidente è il giudice Giorgio Lattanzi | Sul governo, “sono ottimista” proviene da NewsGo.

Consulta - il nuovo presidente è il giudice Giorgio Lattanzi | Sul governo - "Sono ottimista" : Subito dopo l'elezione il magistrato, raggiunto dai giornalisti, ha commentato alcune tematiche calde come post voto, razzismo e carceri

Juventus - Buffon : 'Mia ultima partita in Champions? No - Sono ottimista per natura' : Per noi che abbiamo avuto l'onore di conoscere Davide , credo che il modo migliore per ricordarlo sia proprio giocare, esaltando i valori dello sport '. seguono aggiornamenti Lloris: "Buffon è la ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sono pronto per il rinnovo con Yamaha - non so quando ma Sono ottimista”. Il Dottore vuole continuare! : Valentino Rossi è pronto per affrontare al meglio la sua ennesima stagione in sella, le prime indicazioni emerse dai test di Sepang parlano di una Yamaha in grande salute e il Dottore insegue il suo decimo Mondiale con l’aggressività di un ragazzino. Il centauro di Tavullia, pRossimo ai 39 anni (li compirà il pRossimo 16 febbraio), ha rilasciato un’intervista a Motorcycle News in cui ha parlato del suo rinnovo di contratto che sembra ...