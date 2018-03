Sondaggi | si conferma la polarizzazione del voto | M5s ancora sopra il 34% | Lega leader

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 marzo 2018) L'”effetto traino” non è svanito. Se si tornasse a votare oggi, a quasi un mese dalle politiche del 4 marzo, il Movimento 5 stelle e laaumenterebbero i propri voti. Una tendenza a premiare chi ha vinto le elezioni che era già stata registrata una settimana fa e sinegli ultimidi Index Research per Piazzapulita. Le intenzione diconvergono stabilmente verso i 5 Stelle, che perdono uno 0,3% ma rimangono al 34,6 per cento, e il Carroccio, ormaiincontrastato del centrodestra con il 23,5%. Così come si consolida il crollo degli sconfitti: il Partito democratico è al 17,7%, risultato persino peggiore del 18,7 ottenuto alle urne, mentre Forza Italia è dataintorno all’11%, come già certificava il crollo registrato sette giorni fa. Dopo le elezioni dei presidenti e vice-presidenti di Camera e Senato e in attesa delle consultazioni ...