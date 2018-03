Sondaggi politici SWG del 27 marzo | il giudizio sull' alleanza Lega-M5S

Sondaggi politici elettorali : M5S al top - Forza Italia in crisi profonda Video : Il mese di marzo sta volgendo al termine e, a pochi giorni dalla Pasqua, possiamo fare un primo bilancio relativo allo stato di forma dei partiti. I #Sondaggi politici di SWG mostrano il #M5S al top, con un netto incremento rispetto al risultato delle urne [Video]. I pentastellati sono passati dal 32,7% al 35,2%, ampliando ulteriormente il divario con gli avversari. Alle sue spalle si registra un avvicendamento. #Lega Nord ha sopravanzato il PD, ...

Ultimi Sondaggi elettorali politici : M5S avvicina il Cdx - PD si rimette in corsa Video : L’istituto SWG ha interpellato i cittadini, chiedendo loro chi voterebbero oggi. Le intenzioni di voto [Video] premiano ancora una volta il #M5S, che continua a crescere in maniera esponenziale, andando ad avvicinare sensibilmente la coalizione del Cdx. Le distanze sono accorciate molto dalle elezioni politiche e a dividerli ci sono meno di due punti percentuali. In attesa di sviluppi, andiamo a scoprire i #sondaggi politici pubblicati di questi ...

Sondaggi politici elettorali : boom del M5S - Lega Nord sopravanza PD Video : A meno di un mese dalle elezioni politiche, lo scenario è ulteriormente cambiato tra i partiti. La crisi del #Pd non sembra voler cessare, neppure dopo le dimissioni di Matteo Renzi. Ad approfittare di questa situazione è #Lega Nord, che ha messo la freccia ed ha compiuto il sorpasso. La manovra era nell’aria, ma in pochi si attendevano accadesse in poco tempo. A confermare tutto questo è Index Research con i Sondaggi politici effettuati nel ...

Ultimi Sondaggi elettorali politici 20/3 : Lega tallona il PD e punta al sorpasso Video : A poche settimane dal voto, l’istituto DEMOS & PI ha deciso di intervistare gli italiani, per scoprire se sono cambiate le loro opinioni rispetto alle elezioni politiche. Quello che emerge dalla rilevazione è molto interessante, in quanto c’è una crescita ulteriore da parte di #Lega Nord, che si porta a ridosso del Partito Democratico. Il sorpasso sembra essere nell’aria e nel corso delle prossime settimane potrebbe verificarsi. In testa, ...

