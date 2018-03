Sondaggi | bene M5s | vola la Lega | male Forza Italia

Sondaggio dà il Pd fuori dalle sfide nei collegi in Campania. Bene solo De Luca jr a Salerno - Siani in affanno : Tira una brutta aria per il Pd in Campania. Un Sondaggio commissionato da Forza Italia a Euromedia Research della sondaggista Alessandra Ghisleri, pubblicato dal Mattino, vede infatti i dem fuori dalle sfide dirette nei collegi. Unica eccezione è Salerno: qui Piero De Luca, figlio del governatore Vincenzo, si avvia verso una vittoria abbastanza sicura.Scrive Il Mattino:"Certo tutto si gioca nell'ultima settimana, ma gli ostacoli rimangono ...

Matteo Renzi - il Pd crolla nei Sondaggi e lui esulta : 'Se è per l'immigrazione - abbiamo fatto bene' : Si riparte dalla sicurezza. Lunedì Matteo Renzi e il ministro dell'Interno Marco Minniti saranno a Firenze per parlare del tema ormai diventato centrale nella campagna elettorale: 'Alle 12 incontriamo ...

Sondaggi ELEZIONI 2018/ I giovani chi votano? Bene M5s - malissimo Renzi e il centrodestra.. : SONDAGGI ELEZIONI 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: il voto dei giovani, Bene M5s e malissimo Renzi. Centrodestra non sfonda con under30(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 02:15:00 GMT)

Ag. Verdi : 'A Napoli avrebbe fatto bene - non ha avuto paura. L'Inter? Ci sono stati tanti Sondaggi' : Donato Orgnoni , agente di Simone Verdi , ha parlato a Premium Sport del mancato passaggio dell'esterno del Bologna al Napoli: ' La vera ragione del rifiuto di Verdi a un suo trasferimento è personale: già a dicembre, quando gli era stata paventata la possibilità ...

Sondaggi - M5s in calo ma resta primo partito. Cresce coalizione di centrodestra - ancora giù il Pd - bene Grasso : Un punto e mezzo percentuale di crescita rispetto a una settimana fa. E a far da contraltare la flessione (quasi identica nelle cifre) del principale competitor. Il tradizionale appuntamento del lunedì sera con i Sondaggi di Emg Acqua per il TgLa7 di Enrico Mentana offrono un quadro per certi versi sorprendente, specie sull’andamento della coalizione di centrodestra, che rispetto all’8 gennaio ha fatto registrare un +1,5 per cento. ...