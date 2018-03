Solo disabili con disabili! Tra i single di Primo appuntamento su Real Time

Disabili gravi - Solo 26 giorni per aggiornare i Lea ed evitare disagi a chi servono dispositivi ad uso individuale : “Il 28 febbraio scade il termine per il secondo aggiornamento dei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, ultima data utile per il governo per inserire nella lista alcuni ausili indispensabili al benessere dei Disabili gravi, tra l’altro già previsti dalla legge. In questo modo la fornitura anche di questi specifici dispositivi ad oggi dovrebbe passare attraverso l’insopportabile iter delle gare d’appalto, non coinvolgendo direttamente le ...