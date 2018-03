Sollevamento pesi | Europei 2018 | Patricia Strenius superlativa | Giorgia Bordignon è

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Giorgia Bordignon argento nel totale - trionfo di Strenius : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (venerdì 30 marzo). Oggi si assegnano i titoli della 69kg femminile e degli 85kg maschile. L’Italia si affida a Giorgia Bordignon che ha tutte le carte in regola per puntare al podio e provare a lottare per il bersaglio grosso. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (venerdì 30 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 30 marzo. Tutti gli italiani in gara : Oggi venerdì 30 marzo si disputa la quinta giornata di gare agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. A Bucarest (Romania) si assegneranno i titoli della 69kg femminile e degli 85kg maschile. L’Italia si affida a Giorgia Bordignon che ha le carte in regola per provare a puntare al podio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e Tutti gli orari di venerdì marzo agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. Le gare (gruppi A) ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Nico Mueller oro nella -77 kg : Uno dopo l’altro, si stanno assegnando in questi giorni tutti i titoli Europei 2018 di Sollevamento pesi. nella serata odierna sono saliti sulla pedana di Bucarest gli uomini nella categoria fino a 77 kg di peso: la medaglia d’oro nel totale è andata al tedesco Nico Mueller, autore di un’ottima rimonta nella seconda parte di gara. Solo quarto nello strappo, pur a 3 soli kg dalla miglior misura, il tedesco ha distrutto la ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Loredana Toma firma la -63 kg! Doppietta rumena - Alemanno sesta : Era la grande favorita della vigilia, nonché campionessa europea e mondiale in carica, e non ha fallito: la rumena Loredana Toma ha vinto con oltre 10 chilogrammi di vantaggio sull’avversaria più vicina gli Europei 2018 nella categoria fino a 63 kg. Di fatto la 22enne rumena sulla pedana di Bucarest ha iniziato le proprie prove quando le altre avevano già terminato la gara. nello strappo ha sollevato 100 chili in prima prova per poi salire ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Toma sul tetto d’Europa! Alemanno sesta nella 63 kg femminile : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Sollevamento pesi a Bucarest (Romania). Un day-4 in cui si assegnano i titoli nella 63kg femminile e nella 77kg maschile. L’Italia si affiderà a Maria Grazia Alemanno ma sarà molto difficile strappare una medaglia per il contesto agonistico assai qualificato. Il Bel Paese fino ad ora ha conquistato un buon numero di medaglia, nella distribuzione tra prove di strappo ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 29 marzo. Tutti gli italiani in gara : Oggi giovedì 29 marzo si disputa la quarta giornata di gare agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. Si assegnano i titoli nella 63kg femminile e nella 77kg maschile. L’Italia si affiderà a Grazia Alemanno ma sarà molto difficile strappare una medaglia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e Tutti gli orari di giovedì 29 marzo agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. Le gare (gruppi A) saranno trasmessi in diretta tv ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Mirko Zanni argento nello strappo! Rimane ai piedi del podio nel totale : Due buone misure per un totale di 308 kg vicino al suo primato personale in campo internazionale non sono bastate a Mirko Zanni per salire sul podio ai Campionati Europei di Bucarest 2018 nella categoria -69 kg. Il giovane azzurro, classe 1997, si è consolato con la medaglia d’argento nella prova di strappo, che è senz’ombra di dubbio il suo punto forte. La prova di Zanni si è aperta proprio con lo strappo: le prime due prove sono ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Mirko Zanni argento nello strappo nella 69 kg - quinto l’azzurro nella classifica generale : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Sollevamento pesi a Bucarest (Romania). Un day-3 in cui si assegneranno i titoli continentali nella 58 kg femminile e nella 69 kg maschile. Fari puntati, in quest’ultima specialità, sul giovane Mirko Zanni che punta al podio. Sesto nella scorsa edizione, il giovane azzurro ha tutte le carte in regola per provare quantomeno ad inserirsi nella lotta per il podio ...