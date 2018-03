Sole o pioggia nell’uovo? : (AdnKronos) – Cosa troveremo dentro l’uovo “metereologico” di Pasqua? Inizialmente tempo instabile e qualche pioggia. Poi Sole. La gita di Pasquetta è salva. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, la perturbazione atlantica che tra oggi e domani influenzerà intensamente il Centro-Nord, nella giornata di Pasqua si sarà allontanata verso Oriente, lasciando dietro di sé postumi su alcuni settori dell’Italia. La ...

Ancora qualche pioggia a Pasqua - Sole a Pasquetta : le previsioni meteo - : Condizioni meteo in miglioramento nonostante l'instabilità diffusa. Il lunedì dell'Angelo dovrebbe essere caratterizzato dal bel tempo su tutta la penisola. LE previsioni

Fine settimana con pioggia - Sole previsto per pasqua e pasquetta : Roma - Un profondo vortice di bassa pressione si sta approfondendo sull'Europa nord-occidentale, espandendo il suo raggio d'azione verso il Mediterraneo centro occidentale. In marcia poi verso gli Stati centrali orchestrerà un fronte instabile che attraverserà le nostre regioni centro settentrionali, portando maltempo in particolar modo tra venerdì e sabato. Tornerà inoltre a nevicare talora copiosamente sulle Alpi ...

Meteo : Pasqua e pasquetta col Sole a Monza e Brianza - ma in una settimana di pioggia : Pasqua e pasquetta con il sole, ma in una settimana di pioggia. Anche forte. Il Meteo aiuta le feste dei brianzoli solo in parte. Da giovedì 29 marzo è previsto un peggioramento marcato del tempo. ...

Meteo : inizio di settimana all’insegna di pioggia e freddo - ma a Pasqua ci sarà il Sole : A partire da lunedì 26 marzo ci saranno ancora freddo e pioggia su gran parte dell'Italia, ma già da metà settimana le temperature saranno in rialzo ovunque, soprattutto al Sud, dove si attende una Pasqua e Pasquetta all'insegna del caldo e del sole. Ma attenzione alle alluvioni a Nord Est.Continua a leggere

Nord sotto la pioggia : a Palermo è già estate - Sole e tutto esaurito in spiaggia : Mentre da Roma in su è un susseguirsi di allerte meteo e maltempo a Palermo la situazione è completamente differente. Il vento di scirocco ha infatti portato un imprevisto anticipo...

Torna il maltempo : pioggia e venti forti al centro-nord. Al Sud e iSole caldo anomalo : A causa di questi venti sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori si verificherà una breve fase di caldo fuori stagione con i termometri che localmente potranno segnare valori prossimi a 25°C

Meteo - incubo maltempo sul weekend : via il Sole - torna la pioggia : Dal 1° marzo l?Italia ha iniziato a essere raggiunta da un susseguirsi di perturbazioni atlantiche, qualcuna più debole, altre più forti. Nel corso del weekend giungeranno due...

Meteo - incubo maltempo sul weekend : via il Sole - torna la pioggia : Dal 1° marzo l?Italia ha iniziato a essere raggiunta da un susseguirsi di perturbazioni atlantiche, qualcuna più debole, altre più forti. Nel corso del weekend giungeranno due...

Meteo - incubo maltempo sul weekend : via il Sole - torna la pioggia : Dal 1° marzo l'Italia ha iniziato a essere raggiunta da un susseguirsi di perturbazioni atlantiche, qualcuna più debole, altre più forti. Nel corso del weekend giungeranno due fronti perturbati, uno ...

Papa Francesco scherza sul tempo a Roma - doveva esserci pioggia e invece c'è il Sole : Città del Vaticano - Papa Francesco fa battute con i fedeli sulle condizioni meteo piuttosto capricciose e imprevedibili. doveva esserci pioggia e invece stamattina c'era il sole che andava e veniva, ...

Papa Francesco scherza sul tempo a Roma - doveva esserci pioggia e invece c'è il Sole : I Giochi Paralimpici, ancora di più, attestano che attraverso lo sport si possono superare le proprie disabilità. Gli atleti e le atlete paralimpici sono per tutti esempio di coraggio, di costanza, ...

Meteo - sabato arrivano vento e pioggia ma domenica torna il Sole : Roba da indovini? No, è scienza. Possibili errori dipendono dal nostro racconto (strumenti, satelliti) o da imprecisioni del 1° matematico (1° computer) o da quel che ci racconta l'altro (2° computer)...

Scilla & Cariddi - sembra Marzo in riva allo Stretto : dalla pioggia al Sole alla pioggia - ma continua a fare caldo. Anche in montagna! : E’ tornato a splendere il sole in riva allo Stretto di Messina oggi, Lunedì 22 Gennaio, dopo la Domenica umida e piovosa condizionata dal forte vento di maestrale ma Anche dalle temperature elevate. Ha piovuto persino a 2.000 metri di quota sui monti intorno allo Stretto, ed è incredibile osservare l’Etna completamente priva di neve sul versante Sud addirittura fino a 2.500 metri di quota in pieno inverno, come se fossimo già a ...