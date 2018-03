Smartphone Huawei e altri da Wind a rate zero | la promo da aprile

Huawei brevetta il design di un nuovo Smartphone che si piega a metà : Huawei pubblica un nuovo brevetto di uno smartphone in grado di piegarsi a metà come un libro: sarà questo il futuro dei display, dopo la moda del bezel-less (ma con il notch)? L'articolo Huawei brevetta il design di un nuovo smartphone che si piega a metà proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro si candida ad essere il migliore Smartphone Android? Impressioni dopo 48 ore (video) : Huawei Mate 20 Pro sta convincendo nelle prime ore di utilizzo, vi raccontiamo la nostra esperienza degli ultimi due giorni, tra super fotocamera e design "ispirato"

Huawei e i suoi nuovi Smartphone P20 - a rischio il primato di Samsung ed Apple? : Tutte le attenzioni sono rivolte ai nuovi modelli Huawei P20 appena usciti. Come succede per la maggior parte delle case di produzione, vengono fatti uscire due o tre device della stessa famiglia, e così è successo per il brand cinese che ha lanciato sul mercato tre nuovi smartphone: P20, P20 Lite e P20 Pro. E' interessante vedere nello specifico le varie caratteristiche dei tre nuovi top di gamma. Vi presentiamo i tre nuovi arrivati Il modello ...

Huawei P20 Pro - il primo Smartphone con tripla fotocamera : caratteristiche - prezzo e data d’uscita : Cosa poteva fare Huawei meglio del Mate 10 Pro? Negli ultimi anni, le due linee top dell’azienda cinese, quella dei telefoni “P” e quella con schermo extralarge dei Mate si sono rincorse a distanza: il Mate 10 Pro è quanto di meglio Huawei abbia prodotto (almeno fino a ieri): schermo FullView, processore ottimizzato per l’IA, una batteria di lunga durata, fotocamera Leica “intelligente” capace di riconoscere contesto e tirare fuori il meglio da ...

Huawei vuole uno Smartphone pensato per la blockchain : (Foto: flickr.com) Huawei sta pensando seriamente a uno smartphone pensato per lavorare con applicazioni blockchain. Lo ha rivelato Bloomberg nei giorni scorsi, precisando che il colosso cinese, che in questi giorni sta approntando gli ultimi dettagli per il lancio del P20, uno degli smartphone più attesi dell’anno, avrebbe preso contatti con l’azienda israeliana Sirin Labs per la produzione del dispositivo. Non è la prima volta che ...

Tre semplici step per disattivare servizio chat RCS su Smartphone Huawei : Tornano le nostre utili guide per migliorare l'esperienza di utilizzo degli smartphone Huawei, visto che oggi 22 marzo intendiamo condividere coi lettori di OptiMagazine qualche consiglio per disattivare il servizio chat RCS che a quanto pare viene notificato molto spesso sui device concepiti dal produttore asiatico. Si tratta di una notifica segnalata a più riprese dagli utenti nelle ultime settimane, soprattutto da coloro che si ritrovano con ...

Eccezionale Huawei P10 Lite : il più cliccato per acquisto nuovo Smartphone al miglior prezzo : Un risultato davvero Eccezionale quello appena raggiunto da Huawei P10 Lite, secondo l'Osservatorio Cellulari di Trovaprezzi.it lo smartphone più cercato dagli italiani nel periodo compreso tra lo scorso settembre e l'attuale mese di marzo. Il ricercatore medio corrisponde ad un soggetto di sesso maschile, relativamente giovane (con età tra i 25 ed i 44 anni) e con domiciliazione in Lazio, Campania e Lombardia. A cercare sono più i maschietti ...

Huawei sta lavorando a uno Smartphone con 512 GB di memoria interna : Secondo quanto riporta il TENAA, Huawei starebbe lavorando a un nuovo smartphone dotato per la prima volta di 512 GB di memoria interna, probabilmente fornita da Samsung.

Huawei è al lavoro per un nuovo Smartphone di fascia economica con un MediaTek MT6739 : A quanto pare Huawei già pensa al "dopo 27 marzo" lasciando emergere nuove indiscrezioni relative a un nuovo dispositivo di fascia economica. Si tratterebbe di uno smartphone con Android 8.1 Oreo e un MediaTek MT6739 che, sulla falsariga di Huawei Y5 Lite (2018), potrebbe significare il passo di Huawei verso i dispositivi a buon mercato.

Rivoluzione Smartphone Huawei per Android P con EMUI 9.0 : accelerata per l’aggiornamento : Non ci sta a perdere nemmeno un solo colpo Huawei, che si appresta già a gettare le basi per il prossimo aggiornamento ad Android P. Secondo quanto riportato da 'igeekphone.com', il produttore avrebbe incaricato la 'Developer Alliance' proprietaria di informare tramite email gli sviluppatori allo scopo di ottenere l'omologazione delle rispettive applicazioni alla prossima major-release di Big G, con inderogabile scadenza fissata per luglio ...

Huawei P20 Lite/ Debutta oggi in Italia lo Smartphone che sfida l’iPhone X : Huawei P20 Lite, Debutta oggi in Italia lo smartphone che sfida l’iPhone X. Il nuovo dispositivo mobile cinese, sarà acquistabile presso le note catene di elettronica(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 11:58:00 GMT)

Un po’ dell’aggiornamento Android P sugli Smartphone Huawei e Honor : il tema grafico : Da oggi avrete l'opportunità di apportare un po' dell'aggiornamento Android P a bordo dei vostri smartphone Huawei e Honor, senza dover portare a termine chissà quale operazione complessa, né essere costretti ad ottenere i permessi di root. Grazie a 'stechguide.com' (proprio come fatto già col tema di Samsung Galaxy S9), infatti, il gran giorno è adesso, almeno dal punto di vista grafico (una cosa è ottenere l'aggiornamento, un'altra è ...

Huawei ha gli Smartphone più potenti di Samsung : Gli ultimi mesi del 2017 e l'inizio del 2018 sono stati molto attivi se si parla di novità in casa smartphone. Sia Apple sia Samsung hanno presentato i loro ultimi prodotti top di gamma, IPhone X e Galaxy S9. A breve anche la casa Huawei presenterà i suoi smartphone, quelli di famiglia P20. Quello che il mercato chiede e che le case di produzione cercano di inserire nei loro devices elettrronici è la tecnologia avanzata, l'intelligenza ...

Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo : LG G6 - Honor 9 Lite - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 15 marzo su store online sono: LG G6, Moto G5S, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli?