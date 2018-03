ilfattoquotidiano

: Smallville, “Donne trasformate in schiave sessuali per una setta”: sotto accusa l’attrice Allison Mack, alias Chloe… - Cascavel47 : Smallville, “Donne trasformate in schiave sessuali per una setta”: sotto accusa l’attrice Allison Mack, alias Chloe… - jenniferpas90 : Smallville, le attrici Allison Mack e Nicki Clyne vicine all'arresto: «Donne trasformate in schiave ...… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Facevano parte della setta del santone Keith Raniere e per lui reclutavano donne da trasformare in: sono queste le accuse mosse nei confronti di due volti noti del piccolo schermo, Allison Mack, la Chloe Sullivan di, e Nicki Clyne di Battlestar Galactica. Le donne reclutate per l’organizzazione venivanoposte a un vero e proprio “lavaggio del cervello“, costrette a eseguire ogni ordine del maestro, a fare sesso con lui, umiliate in pubblico e obbligate a mantenere la segretezza. Tra le altre regole per le seguaci c’era anche quella di mantenere una dieta rigidissima: chi trasgrediva veniva umiliata e rinchiusa in una gabbia. Secondo quanto riporta il Time, le due attrici erano in compagnia del santone quando è stato arrestato in Messico. Allison Mack aveva confermato nel 2005 di aver preso parte all’organizzazione, assieme a di ...