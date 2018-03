Smallville | Allison Mack e Nicki Clyne arrestate? Donne trasformate in schiave

Smallville - le attrici Allison Mack e Nicki Clyne vicine all'arresto : «Donne trasformate in schiave sessuali» : Facevano parte di una setta, reclutavano donne da trasformare in schiave sessuali. Sarebbero queste le accuse, secondo quanto riportato dai media britannici, nei confronti di due volti noti del ...

Smallville - nei guai le attrici Allison Mack e Nicki Clyne : «Traffico di schiave sessuali» : Le due immortalate insieme a Keith Raniere, il «santone» della setta Nxivm: reclutavano per lui adepte da trasformare in schiave sessuali

Allison Mack di Smallville arrestata con l’accusa di istigazione alla prostituzione? : Nell'anno dei reboot e dei revival si torna a parlare di una serie cult ma non per una cosa positiva o un possibile ritorno in tv: Allison Mack di Smallville è stata arrestata oggi e rischia adesso una pesante accusa che potrebbe farla finire nei guai. Secondo quanto riportato da alcuni siti americani a partire dal The Sun, sembra che Allison Mack di Smallville e la collega Nicki Clyne siano finite nei guai in seguito all'arresto di Ranière ...