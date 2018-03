Sky-Mediaset | accordo storico

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Milano, 30 mar. (AdnKronos) – E’ stato raggiunto oggi untrae Sky Italia che prevede benefici per entrambe le società. Lo rende noto, precisando che “da un latoPremium allarga la copertura multipiattaforma dei propri canali e dall’altro Sky Italia incrementa l’offerta di contenuti di qualità ai propri abbonati”. I “canali di Cinema e Serie di Premium diventeranno infatti visibili anche per tutti i clienti della piattaforma satellitare Sky Italia, generando un aumento dell’audience con ripercussioni positive sui ricavi pubblicitari”. In più, “inizia una collaborazione tra le due società che estende a Sky Italia l’utilizzo della piattaforma pay Premium attiva sul digitale terrestre”. In questo modo, “grazie alla tecnologia Premium, l’operatore satellitare potrà ...