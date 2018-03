Sky e Mediaset | accordo di Pasqua Si scambiano i canali | primi passi verso una sola pay

Sky -Mediaset - accordo storico : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – E’ stato raggiunto oggi un accordo tra Mediaset e Sky Italia che prevede benefici per entrambe le società. Lo rende noto Mediaset, precisando che “da un lato Mediaset Premium allarga la copertura multipiattaforma dei propri canali e dall’altro Sky Italia incrementa l’offerta di contenuti di qualità ai propri abbonati”. I “canali di Cinema e Serie di Premium diventeranno ...

Sport in tv - pace tra Sky e Mediaset : si va verso un'unica pay tv? : Nell'intesa raggiunta tra le parti, per quanto concerne lo Sport , una parte dell' offerta detenuta da Sky sarà ora visibile sulle frequenze di Premium , mentre, per quanto riguarda Mediaset, una ...