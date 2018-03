Sky con Open Fiber | TV e connettività dal 2019

Open Fiber si allea con Sky che nel 2019 potrebbe vendere connettività in fibra - : ... Italia prima nazione che potrà accedere all'intero palinsesto in streaming sta guardando con grande interesse alla distribuzione dei suoi contenuti televisivi in streaming, via Internet . Nel ...

Sky incontra Mediapro : la presentazone dei pacchetti si avvicina : Roures ha incontrato esponenti dell'emittente satellitare. La pay tv punta a pacchetti di esclusive, mentre gli spagnoli vorrebbero proporre l'intera offerta a tutti. L'articolo Sky incontra Mediapro: la presentazone dei pacchetti si avvicina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

HashTag24 dal 4 Aprile su Sky TG24 approfondimento con Riccardo Bocca : Capire ciò che accade e soprattutto perché accade, dando voce alle opinioni degli utenti attraverso i social network. È questo lo spirito di HashTag24 – L’attualità condivisa, il nuovo spazio di approfondimento condotto dal vicedirettore di Sky TG24 Riccardo Bocca, in diretta dal 4 Aprile 2018 ogni mercoledì alle 21 (e in replica alle 23) su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand e sui soc...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - primo incontro tra Mediapro e Sky Italia : È andato in scena oggi pomeriggio a Milano un primo incontro tra alcuni esponenti di Mediapro e di Sky, a quanto apprende l'Adnkronos, sulla questione relativa ai Diritti televisivi della Serie A, che la società iberica si è aggiudicata per un miliardo e cinquanta milioni. Un incontro distensivo, con la massima apertura da parte di Mediapro per iniziare una strategia di partnership con la tv satellitare. L'intermediario ...

Dal 4 aprile - su Sky TG24 arriva 'Hashtag24 - l'attualità condivisa' - : La testata diretta da Sarah Varetto si arricchisce di un nuovo format, multimediale e con una forte interazione con il pubblico. Il nuovo spazio di approfondimento sarà condotto dal vicedirettore di ...

Eutelsat : con la Ferrari la prima trasmissione live in 4K HDR su Sky Sport F1 : L'avvio delle trasmissioni dell'intera stagione di un evento Sportivo in questo innovativo formato è avvenuto in esclusiva live via HOTBIRD su Sky Sport F1 con il Gran Premio d'Australia di F1, ...

4 hotel : da stasera - su Sky Uno il nuovo programma condotto dallo chef Bruno Barbieri : Ha inizio la sfida tra gli albergatori italiani. Nella prima puntata lo chef romagnolo decreterà la miglior struttura turistica del Trentino.

One Strange Rock - Will Smith racconta la Terra su regia di Darren AronofSky : La Terra è un luogo straordinario che diamo troppo e troppo spesso per scontato. A partire dall’aria che respiriamo (come ben racconta il video qui sopra). Ma anche a partire dal fatto che, almeno per quello che conosciamo al momento, è l’unico pianeta che ospita la vita. One Strange Rock, per la regia di Darren Aronofsky e con Will Smith come narratore, mira a ricordarci proprio questo e a svelare in 10 puntate quali tesori enormi ...

Star Wars - il destino di Luke Skywalker secondo George Lucas : Vi siete mai chiesti come sarebbe stata la terza trilogia di Guerre Stellari se fosse stata scritta e diretta da George Lucas? Un’idea la dà l’attore Mark Hamill che, nel corso di un’intervista, ha svelato i piani che il regista aveva per il suo Luke Skywalker, recentemente morto al termine dell’ottavo episodio Star Wars: gli ultimi Jedi diretto da Rian Johnson, dopo un durissimo scontro con il nipote Kylo Ren. Ebbene, ...

Ultime su Sky. Vicina all'accordo con Open Fiber - per la pay tv - : Lo stesso accordo Sky-Netflix, che dal prossimo anno porterà i contenuti della streaming tv di Reed Hastings sui nuovi decoder Q non potrà certo realizzarsi via satellite. Tanto più che dopo l'...

Bruno Barbieri 4 Hotel - su Sky Uno lo Chef stellato conduce la gara fra gli albergatori : Essere ospiti di un Hotel tira fuori il lato più esigente e critico di ciascuno di noi. Ma cosa succede quando a giudicare un Hotel, le sue camere e i suoi servizi sono altri proprietari d’albergo? Su Sky Uno HD arriva dal 27 marzo alle 21.15 4 Hotel, la prima gara tv tra gli albergatori d’Italia. A condurre il programma, un vero esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente, Che...

Ufficiale l’addio di Levante a X Factor - nel 2018 nuovo album e secondo romanzo : “Con Sky continuo a collaborare” : Era già chiaro ormai da tempo che non sarebbe tornata a rivestire i panni di giudice e coach in tv, ma l'addio di Levante a X Factor è diventato Ufficiale con le parole della stessa cantante in due video apparsi tra le sue Instagram Stories. Sul social network che le è più affine, la cantautrice siciliana ha voluto comunicare direttamente al pubblico la scelta di non rifare l'esperienza a X Factor che lo scorso anno le è costata diverse ...

Governo - Salvini a Sky Tg24 : 'Disponibile a ragionare con tutti' - : Il leader della Lega: "Si parte dal programma, chiunque ci stia al programma. Chi fa il Presidente del Consiglio è l'ultimo dei miei problemi. Io sono pronto".

Riccardo Bocca porta a Leggo Hashtag24 - il nuovo format di SkyTg24 : 'Tv condivisa' : Riccardo Bocca ospite a Leggo ci parla in anteprima di Hashtag24 il nuovo format serale che prene il via dal 4 aprile su SkyTg24 , canali 100 e 500 del satellitare e 50 del digitale terrestre Sky, ...