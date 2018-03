Sky | che magia | fa riapparire dipinti famosi | rubati o persi

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro prepara i pacchetti - Sky alla finestra : Mediapro è al lavoro sulla definizione dei pacchetti con cui rivenderà i Diritti tv. Dovrebbe renderli pubblici domani, ma non è escluso che serva più tempo, fino a martedì prossimo. Attendono con interesse gli operatori delle varie piattaforme interessati, da Mediaset Premium a Tim, da Perform fino a Sky, che ieri ha avuto il primo incontro con i manager della società audiovisiva spagnola. Non è ...

Open Fiber si allea con Sky che nel 2019 potrebbe vendere connettività in fibra - : ... Italia prima nazione che potrà accedere all'intero palinsesto in streaming sta guardando con grande interesse alla distribuzione dei suoi contenuti televisivi in streaming, via Internet . Nel ...

Sky incontra Mediapro : la presentazone dei pacchetti si avvicina : Roures ha incontrato esponenti dell'emittente satellitare. La pay tv punta a pacchetti di esclusive, mentre gli spagnoli vorrebbero proporre l'intera offerta a tutti. L'articolo Sky incontra Mediapro: la presentazone dei pacchetti si avvicina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Trust : il rapimento Getty su Sky Atlantic. Nel cast Hilary Swank e Luca Marinelli - musiche e location italiane : Trust, Il rapimento Getty Potere, denaro, corruzione. Invidie e tensioni. C’è tutto questo in Trust- Il rapimento Getty, la serie tv trasmessa da oggi su Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti. Prodotta da FX e distribuita dalla Twentieth Century Fox, la produzione racconta il drammatico e clamoroso sequestro di John Paul Getty III, il nipote di un ricchissimo petroliere statunitense, avvenuto nel luglio 1973 a Roma per mano ...

Da Pasqua SkyGo - Netflix e Amazon visibili anche quando siamo in viaggio nell'Ue : Ad esempio, un utente che vive in Belgio e che ha sottoscritto un abbonamento a un servizio di musica in streaming avrà accesso, negli altri Stati membri, alla stessa selezione musicale che ha a casa ...

4 hotel : da stasera - su Sky Uno il nuovo programma condotto dallo chef Bruno Barbieri : Ha inizio la sfida tra gli albergatori italiani. Nella prima puntata lo chef romagnolo decreterà la miglior struttura turistica del Trentino.

Diritti tv - tra Mediapro e Sky è braccio di ferro sui pacchetti : Sky chiede la massima esclusività dei singoli pacchetti a fronte di un investimento di 650 milioni annui, mentre Mediapro vuole offrire le stesse condizioni a più soggetti. L'articolo Diritti tv, tra Mediapro e Sky è braccio di ferro sui pacchetti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bruno Barbieri 4 Hotel - su Sky Uno lo Chef stellato conduce la gara fra gli albergatori : Essere ospiti di un Hotel tira fuori il lato più esigente e critico di ciascuno di noi. Ma cosa succede quando a giudicare un Hotel, le sue camere e i suoi servizi sono altri proprietari d’albergo? Su Sky Uno HD arriva dal 27 marzo alle 21.15 4 Hotel, la prima gara tv tra gli albergatori d’Italia. A condurre il programma, un vero esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente, Che...

Formula 1 : al via in Australia (esclusiva Sky) il Mondiale 2018. Ecco il calendario completo (4 gare in chiaro su Tv8 e una anche su Rai 1) : Formula 1 Con la pole position di Hamilton e le due Ferrari a seguire (Raikkonen secondo e Vettel terzo), scatta il Mondiale 2018 di Formula 1. Come da tradizione, la stagione si apre in Australia, sul circuito di Melbourne, primo dei 21 gran premi in programma. Sky trasmetterà live tutte le gare, di cui 17 in esclusiva, mentre le altre 4 andranno in chiaro su Tv8 e una su Rai 1 (il GP d’Italia del 2 settembre). Formula 1, Mondiale 2018: ...

Diretta Formula 1/ Streaming video Sky - qualifiche live : Hamilton in pole! Bene le Ferrari - Gp Australia 2018 - : Diretta Formula 1 F1 qualifiche live Gp Australia 2018 Melbourne, cronaca e tempi delle sessioni per stabilire la pole position ad Albert Park , oggi, .

Diretta Formula 1/ Streaming video Sky - qualifiche live : Hamilton in pole! Bene le Ferrari (Gp Australia 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche live Gp Australia 2018 Melbourne, cronaca e tempi delle sessioni per stabilire la pole position ad Albert Park (oggi sabato 24 marzo)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:09:00 GMT)

Diretta Formula 1/ Streaming video Sky - qualifiche live : Vettel primo nel Q2! (Gp Australia 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche live Gp Australia 2018 Melbourne, cronaca e tempi delle sessioni per stabilire la pole position ad Albert Park (oggi sabato 24 marzo)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:38:00 GMT)

Formula 1 - GP Australia 2018 - orari qualifiche oggi 24 marzo - diretta tv Sky - TV8 e streaming : A seguire, scopriamo tutte le info sulla diretta tv del GP Australia 2018 di Formula 1, i canali interessati, gli orari e il live streaming. Formula 1, GP Australia 2018: qualifiche ufficiali E' ...

Diretta Formula 1/ Streaming video Sky - qualifiche live : iniziano le Qualifiche! (Gp Australia 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche live Gp Australia 2018 Melbourne, cronaca e tempi delle sessioni per stabilire la pole position ad Albert Park (oggi sabato 24 marzo)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:39:00 GMT)