Siria | ' Francia potrebbe inviare soldati a protezione curdi'

Francia - ostaggi "per vendicare Siria" : 12.04 Massima allerta tra Carcassonne e Trèbes, nel dipartimento francese dell'Aude, per due fatti di sangue avvenuti praticamente in contemporanea. A Trèbes un uomo si è barricato in un supermercato, prendendo diverse persone in ostaggio e uccidendo il macellaio dell'esercizio commerciale. L'aggressore, trentenne, avrebbe detto di essere dell'Isis e di avere agito "per vendicare la Siria". Poco prima a Carcassonne un poliziotto era stato ...